Сборная Украины минимально уступила Японии в стартовой игре юниорского чемпионата мира по хоккею

15:31, 14 апреля 2018
Хоккей
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Украинские юниоры проиграли в стартовом матче чемпионата мира / fhu.com.ua

Украинские хоккеисты владели преимуществом по ходу всего матча, но безупречная игра вратаря японцев (признан игроком матча), а также слабая реализация моментов не позволили "сине-желтым" забросить хотя бы одну шайбу.

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Более того, украинцы семь раз играли в большинстве, однако ни разу не реализовали свое преимущество. Самый показательный момент произошел еще в первом периоде, когда Украина практически полторы минуты играла 5 на 3, но не забила.

Победу Японии принесла единственная шайба после контратаки в начале третьего периода. Точный бросок в активе Таига Абе.

Украина — Япония 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Следующий матч сборная Украины проведет в воскресенье, 15 апреля, против Австрии. Япония в этом же туре сыграет против Румынии.

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