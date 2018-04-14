В Киеве стартует чемпионат мира по хоккею среди юниоров (расписание)

В турнире примут участие шесть сборных - Украина, Япония, Италия, Австрия, Румыния и Венгрия.

Сегодня в Киеве стартует чемпионат мира по хоккею среди юниоров до 18 лет в дивизионе IB.

Чемпионат мира будет длиться практически неделю - с 14-го по 20 апреля. Матчи пройдут в субботу, воскресенье, вторник, среду и пятницу.

В турнире примут участие шесть сборных — Украина, Япония, Италия, Австрия, Румыния и Венгрия. Победитель группы выйдет в дивизионе IА, а проигравший — вылетит в дивизион IIA.

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В прошлом сезоне Украина заняла пятую (предпоследнюю) позицию на чемпионате мира, и сейчас главной задачей для "сине-желтых" будет сохранение места в дивизионе. Фаворитом в борьбе за первое место считается Австрия, главным соперником которой может стать Венгрия.

Расписание Чемпионата мира по хоккею (U-18) в Киеве

1-й тур. Суббота, 14 апреля

13:00. УКРАИНА — Япония

16:30. Италия — Австрия

20:00. Румыния — Венгрия

2-й тур. Воскресенье, 15 апреля

13:00. УКРАИНА — Австрия

16:30. Япония — Румыния

20:00. Венгрия — Италия

3-й тур. Вторник, 17 апреля

13:00. Румыния — Италия

16:30. Австрия — Япония

20:00. УКРАИНА — Венгрия

4-й тур. Среда, 18 апреля

13:00. Австрия — Румыния

16:30. Япония — Венгрия

20:00. УКРАИНА — Италия

5-й тур. Пятница, 20 апреля

13:00. Япония — Италия

16:30. Венгрия — Австрия

20:00. УКРАИНА — Румыния