В Киеве стартует чемпионат мира по хоккею среди юниоров (расписание)
Сегодня в Киеве стартует чемпионат мира по хоккею среди юниоров до 18 лет в дивизионе IB.
Чемпионат мира будет длиться практически неделю - с 14-го по 20 апреля. Матчи пройдут в субботу, воскресенье, вторник, среду и пятницу.
В турнире примут участие шесть сборных — Украина, Япония, Италия, Австрия, Румыния и Венгрия. Победитель группы выйдет в дивизионе IА, а проигравший — вылетит в дивизион IIA.
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В прошлом сезоне Украина заняла пятую (предпоследнюю) позицию на чемпионате мира, и сейчас главной задачей для "сине-желтых" будет сохранение места в дивизионе. Фаворитом в борьбе за первое место считается Австрия, главным соперником которой может стать Венгрия.
Расписание Чемпионата мира по хоккею (U-18) в Киеве
1-й тур. Суббота, 14 апреля
13:00. УКРАИНА — Япония
16:30. Италия — Австрия
20:00. Румыния — Венгрия
2-й тур. Воскресенье, 15 апреля
13:00. УКРАИНА — Австрия
16:30. Япония — Румыния
20:00. Венгрия — Италия
3-й тур. Вторник, 17 апреля
13:00. Румыния — Италия
16:30. Австрия — Япония
20:00. УКРАИНА — Венгрия
4-й тур. Среда, 18 апреля
13:00. Австрия — Румыния
16:30. Япония — Венгрия
20:00. УКРАИНА — Италия
5-й тур. Пятница, 20 апреля
13:00. Япония — Италия
16:30. Венгрия — Австрия
20:00. УКРАИНА — Румыния