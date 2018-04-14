"Филадельфия" разгромила "Питтсбург" и сравняла счет в серии Кубка Стэнли

"Вегас" в овертайме одолел "Лос-Анджелес".

Состоялись очередные матчи в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. "Филадельфия" разгромила "Питтсбург" и сравняла счет в серии Кубка Стэнли. Об этом сообщает официальный сайт лиги. Питтсбург – Филадельфия – 1:5 (0:1, 0:1, 1:3) Счет в серии: 1-1 Шайбы: 0:1 – 19 Гостисбеер (Кутюрье, Жиру), 0:2 – 20 Кутюрье (Проворов, Раффль), 0:3 – 41 Конекны (Проворов, Симмондс), 0:4 – 45 Патрик (Ворачек, Кутюрье), 1:4 – 45 Хернквист (Думулин, Шульц), 1:5 – 59 Макдоналд (Лехтеря) Виннипег – Миннесота – 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) Счет в серии: 2-0 Шайбы: 1:0 – 28 Майерс (Чьяро, Рословик), 2:0 – 47 Штястны (Лайне, Бафлин), 3:0 – 49 Копп (Рословик, Литтл), 4:0 – 57 Лайне (Майерс, Элерс), 4:1 – 59 Паризе (Брудин, Койву) Вегас – Лос-Анджелес – 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) Счет в серии: 2-0 Шайбы: 1:0 – 14 Так (Смит, Маршессо), 1:1 – 35 ЛаДуэ (Амадио, Фанюф), 2:1 – 95 Хаула (Нил, Теодор)

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