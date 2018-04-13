"Коламбус" в овертайме обыграл "Вашингтон", "Бостон" разбил "Торонто" в матчах Кубка Стэнли

Состоялись пять матчей первого раунда плей-офф.

В ночь на пятницу состоялись стартовые поединки в пяти парах первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Об этом сообщает официальный сайт турнира. Тампа-Бэй – Нью-Джерси – 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) Счет в серии: 1-0 Шайбы: 1:0 – 15 Палат (Макдона, Джонсон), 2:0 – 19 Джонсон (Пойнт, Палат), 3:0 – 21 Гурде (Сергачев, Палат), 3:1 – 33 Холл, 3:2 – 49 Зэйджак (Бутчер, Холл), 4:2 – 52 Киллорн (Гурде), 5:2 – 58 Кучеров Бостон – Торонто – 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) Счет в серии: 1-0 Шайбы: 1:0 – 5 Маршанд (Пастрняк, Крюг), 1:1 – 16 Хайман (Райлли, Браун), 2:1 – 35 Бэкес (Макэвой, Крейчи), 3:1 – 39 Пастрняк (Бержерон, Маршанд), 4:1 – 47 Курали (Хара, Пастрняк), 5:1 – 51 Крейчи (Крюг, Дебраск) Вашингтон – Коламбус – 3:4 ОТ (2:0, 0:1, 1:2, 0:1) Счет в серии: 0-1 Шайбы: 1:0 – 17 Кузнецов (Карлсон, Бэкстрем), 2:0 – 18 Кузнецов (Карлсон, Бэкстрем), 2:1 – 24 Веннберг (Ванек, Дженнер), 2:2 – 41 Ванек (Панарин, Дюбуа), 3:2 – 45 Смит-Пелли (Карлсон, Врана), 3:3 – 55 Джонс (Эткинсон, Панарин), 3:4 – 66 Панарин (Коул) Нэшвилл – Колорадо – 5:2 (0:1, 2:1, 3:0) Счет в серии: 1-0 Шайбы: 0:1 – 6 Задоров (Маккиннон, Рантанен), 1:1 – 23 Уотсон (Джохансен, Сиссонс), 1:2 – 24 Комо (Ньето, Седерберг), 2:2 – 28 Смит (Джохансен), 3:2 – 46 Форсберг (Арвидссон, Йоси), 4:2 – 52 Форсберг, 5:2 – 58 Сиссонс (Йоси, Уотсон) Анахайм – Сан-Хосе – 0:3 (0:0, 0:3, 0:0) Счет в серии – 0:1 Шайбы: 0:1 – 27 Кэйн (Гертл, Павелски), 0:2 – 33 Кэйн (Диллон, Павелски), 0:3 – 35 Бернс (Майер)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter