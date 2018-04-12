"Питтсбург" разгромил "Филадельфию", "Вегас" обыграл "Лос-Анджелес" в Кубке Стэнли

Состоялись первые матчи плей-офф НХЛ.

Накануне состоялись первые матчи в розыгрыше Кубка Стэнли в рамках Национальной хоккейной лиги. "Питтсбург" разгромил "Филадельфию" в домашней встречи, забросив семь безответных шайб, сообщает сайт турнира. Виннипег – Миннесота – 3:2 (0:0, 1:0, 2:2) Счет в серии 1:0 Шайбы: 1:0 – 37 Шайфли (Бафлин, Уилер), 1:1 – 41 Каллен (Проссер, Гринуэй), 1:2 – 43 Паризе (Койву, Гранлунд), 2:2 – 44 Лайне (Штястны), 3:2 – 52 Морроу (Элерс) Читайте такжеОпределились все участники Кубка Стэнли Питтсбург – Филадельфия – 7:0 (3:0, 2:0, 2:0) Счет в серии 1:0 Шайбы: 1:0 – 2 Раст (Гюнцель, Летанг), 2:0 – 10 Хагелин (Шейэн, Хернквист), 3:0 – 14 Малкин (Хагелин), 4:0 – 27 Гюнцель (Шири, Брассар), 5:0 – 29 Кросби (Гюнцель, Думулин), 6:0 – 47 Кросби (Гюнцель, Шульц), 7:0 – 50 Кросби (Думулин) Вегас – Лос-Анджелес – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Счет в серии 1:0 Шайба: 1:0 – 3 Теодор (Носек)

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