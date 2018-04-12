Звезды спорта призвали всех поддержать сборную Украины по хоккею

В съемках роликов приняли участие олимпийские чемпионы Василий Ломаченко, Ольга Харлан и Олег Верняев, а также чемпион мира и Европы Жан Беленюк.

В рамках подготовки к Чемпионату мира по хоккею U19, звезды украинского спорта снялись в социальных роликах и призвали всех поддержать сборную Украины.

Так, в съемках роликов приняли участие олимпийские чемпионы Василий Ломаченко, Ольга Харлан и Олег Верняев, а также чемпион мира и Европы Жан Беленюк. Главным девизом кампании стал призыв «Всі на хоккей!».

Глава оргкомитета по подготовке Чемпионата мира Георгий Зубко рассказал о том, как родилась идея этих роликов: «Нашей задачей было не только и не столько само привлечение внимания к чемпионату, заполняемость трибун и так далее. Мы хотели использовать эффект большого события для привлечения внимания к хоккею в целом. Поэтому у нас и возникла эта идея – привлечь к кампании по популяризации хоккея людей, которые с ним не ассоциируются. И было очень приятно, что мы нашли отклик у всех, к кому обращались».

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Чемпионат мира по хоккею U19 пройдет в Киеве с 14 по 20 апреля. Соперниками сборной Украины станут команды Японии, Австрии, Венгрии, Италии и Румынии.

Напомним, в рамках подготовки к Чемпионату мира, юниорская сборная Украины выиграла международный турнир Кубок четырех наций, который проходил в декабре 2017 года в Венгрии.