"Флорида" обыграла "Бостон" в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ
11:01, 09 апреля 2018Хоккей
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Определились все пары первого раунда плей-офф.
Бостон - Флорида / REUTERS
В регулярном чемпионате НХЛ был сыгран последний матч.
"Флорида" одержала выездную победу над "Бостоном" - 4:2, сообщает официальный сайт турнира.
Бостон – Флорида – 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)
Шайбы: 0:1 – 1 Боргстрем (Ватрано), 1:1 – 8 Бэкес (Крейчи, Миллер), 1:2 – 16 Ватрано (Макгинн, Макканн), 1:3 – 33 Мамин (Йэндл, Мальгин), 2:3 – 49 Пастрняк (Донато, Бержерон), 2:4 – 58 Дадонов (Макканн)
Как сообщал УНИАН, до этого определились все участники Кубка Стэнли.
Первые матчи будут сыграны уже 12 апреля. На первом этапе плей-офф пары выглядят так:
Восточная конференция
Тампа-Бэй – Нью-Джерси
Бостон – Торонто
Вашингтон – Коламбус
Питтсбург – Филадельфия
Западная конференция
Нэшвилл – Колорадо
Виннипег – Миннесота
Вегас – Лос-Анджелес
Анахайм – Сан-Хосе
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