"Флорида" обыграла "Бостон" в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ

Определились все пары первого раунда плей-офф.

В регулярном чемпионате НХЛ был сыгран последний матч.

"Флорида" одержала выездную победу над "Бостоном" - 4:2, сообщает официальный сайт турнира.

Бостон – Флорида – 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 1 Боргстрем (Ватрано), 1:1 – 8 Бэкес (Крейчи, Миллер), 1:2 – 16 Ватрано (Макгинн, Макканн), 1:3 – 33 Мамин (Йэндл, Мальгин), 2:3 – 49 Пастрняк (Донато, Бержерон), 2:4 – 58 Дадонов (Макканн)

Как сообщал УНИАН, до этого определились все участники Кубка Стэнли.

Первые матчи будут сыграны уже 12 апреля. На первом этапе плей-офф пары выглядят так:

Восточная конференция

Тампа-Бэй – Нью-Джерси

Бостон – Торонто

Вашингтон – Коламбус

Питтсбург – Филадельфия

Западная конференция

Нэшвилл – Колорадо

Виннипег – Миннесота

Вегас – Лос-Анджелес

Анахайм – Сан-Хосе