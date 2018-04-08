Определились все участники Кубка Стэнли

По восемь лучших команд в Восточной и Западной конференциях поведут борьбу за трофей.

В Национальной хоккейной лиге был сыгран предпоследний игровой день регулярного чемпионата.

В Восточной конференции осталось провести один матч. 9 апреля "Бостон" примет "Флориду" в перенесенном поединке с 5 января и еще может выиграть Атлантический дивизион.

Впрочем, этот матч может повлиять лишь на расстановку команд, а вот участники Кубка Стэнли уже известны в полном составе.

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В Западной конференции в первой восьмерке регулярный чемпионат завершили "Нэшвилл", "Вегас", "Виннипег", "Анахайм", "Миннесота", "Сан-Хосе", "Лос-Анджелес" и "Колорадо".

На Востоке в борьбу за Кубок Стэнли вступят "Тампа-Бэй", "Бостон", "Вашингтон", "Торонто", "Питтсбург", "Коламбус", "Нью-Джерси" и "Филадельфия".

Известны уже и шесть пар первого раунда Кубка Стэнли:

Запад

Нэшвилл – Колорадо

Виннипег – Миннесота

Вегас - Лос-Анджелес

Анахайм - Сан-Хосе

Восток

Вашингтон – Коламбус

Питтсбург – Филадельфия

Тампа-Бэй (или Бостон) - Нью-Джерси

Бостон (или Тампа-Бэй) - Торонто