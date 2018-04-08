Определились все участники Кубка Стэнли
В Национальной хоккейной лиге был сыгран предпоследний игровой день регулярного чемпионата.
В Восточной конференции осталось провести один матч. 9 апреля "Бостон" примет "Флориду" в перенесенном поединке с 5 января и еще может выиграть Атлантический дивизион.
Впрочем, этот матч может повлиять лишь на расстановку команд, а вот участники Кубка Стэнли уже известны в полном составе.
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В Западной конференции в первой восьмерке регулярный чемпионат завершили "Нэшвилл", "Вегас", "Виннипег", "Анахайм", "Миннесота", "Сан-Хосе", "Лос-Анджелес" и "Колорадо".
На Востоке в борьбу за Кубок Стэнли вступят "Тампа-Бэй", "Бостон", "Вашингтон", "Торонто", "Питтсбург", "Коламбус", "Нью-Джерси" и "Филадельфия".
Известны уже и шесть пар первого раунда Кубка Стэнли:
Запад
Нэшвилл – Колорадо
Виннипег – Миннесота
Вегас - Лос-Анджелес
Анахайм - Сан-Хосе
Восток
Вашингтон – Коламбус
Питтсбург – Филадельфия
Тампа-Бэй (или Бостон) - Нью-Джерси
Бостон (или Тампа-Бэй) - Торонто