"Питтсбург" займет второе место в итоговой таблице Столичного дивизиона НХЛ

Команда обыграла "Оттаву Сенаторз" со счетом 4:0.

В ночь на субботу в Национальной хоккейной лиге "Питтсбург" первым провел 82-й матч в сезоне и обеспечил себе второе место в Атлантическом дивизионе.

"Пингвинз" обыграли "Оттаву Сенаторз" со счетом 4:0, сообщает официальный сайт лиги.

В первом раунде плей-офф у "Пингвинз" будет преимущество своей площадки, а соперником станет "Коламбус", "Филадельфия" или "Нью-Джерси". В последние два сезона "Питтсбург" завоевывал Кубок Стэнли после того, как занимал второе место в дивизионе.

По голу и передаче у "Пингвинз" записали на свой счет Фил Кессел и Сидни Кросби. Кросби, впервые в карьере отыгравший все 82 встречи сезона, открыл счет в начале второго периода, броском с отрицательного угла реализовав большинство. Вратарь Кейси Десмит отразил 35 бросков и оформил первый шатаут в НХЛ, а "Оттава", потерпевшая девятое поражение в 11 матчах, перебросала соперника со счетом 35-23.

НХЛ Регулярный чемпионат.

06 апреля.

Питтсбург – Оттава – 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 21 Кросби (Малкин, Кессел), 2:0 – 27 Гюнцель (Мяяття, Шульц), 3:0 – 46 Кессел (Олексяк, Шейэн), 4:0 – 56 Хернквист (Летанг, Кросби)

Тампа-Бэй – Баффало – 7:5 (3:2, 1:3, 3:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Чирелли (Гурде), 1:1 – 2 Миттлстадт (Родригес, Сканделла), 2:1 – 4 Кучеров, 2:2 – 6 А. Нюландер (Ристолайнен, Гуле), 3:2 – 9 Гурде (Киллорн), 4:2 – 21 Джирарди (Палат, Кучеров), 4:3 – 28 Поминвилл (Родригес, Гуле), 4:4 – 35 Нолан (Ларссон), 4:5 – 38 Окпосо (О′Райлли, Айкел), 5:5 – 46 Чирелли (Сергачев, Киллорн), 6:5 – 47 Пойнт (Гурде, Киллорн), 7:5 – 58 Хедман (Василевский)

Чикаго – Сент-Луис – 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

Шайбы: 0:1 – 18 Берглунд (Бродзяк, Эдмундсон), 1:1 – 48 Густафссон (Шмальц, Кэйн), 1:2 – 48 Берглунд (Бродзяк, Бортуццо), 1:3 – 52 Шварц (Шенн), 1:4 – 58 Берглунд

Анахайм – Даллас – 5:3 (3:1, 1:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 2 Сильверберг (Кольяно, Мэнсон), 2:0 – 6 Ракелль (Хенрик, Гецлаф), 2:1 – 11 Мето (Бенн, Радулов), 3:1 – 19 Грант (Линдхольм, Сильверберг), 4:1 – 24 Мэнсон (Перри, Гецлаф), 4:2 – 27 Факса (Питлик, Патерин), 4:3 – 42 Бенн (Клингберг), 5:3 – 54 Кольяно (Кеслер, Сильверберг)