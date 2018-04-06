"Нэшвилл" впервые в истории выиграл регулярный чемпионат НХЛ

"Предаторз" обыграли "Вашингтон" и стали обладателями Президентского кубка.

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге "Нэшвилл" обеспечил себе победу в регулярном чемпионате в матче с командой, которая брала его в два предыдущих года - "Вашингтон Кепиталз".

Райан Джохансен отличился за 5:27 до конца третьего периода и забил решающий гол, а "Предаторз" выиграли "регулярку" впервые в своей истории, сообщает официальный сайт соревнований.

Это определилось через несколько минут после окончания встречи в Вашингтоне, когда "Флорида" переиграла "Бостон" (3:2). Группа игроков "Нэшвилла" смотрела ту встречу в раздевалке на телефоне.

"Даже по опыту "Вашингтона" мы видели, что трофей ничего не значит, - сказал Форсберг. - Хотя преимущество домашнего льда - это здорово. Нам нравится играть перед своими болельщиками, и мы надеемся делать это как можно чаще".

Самое заметное событие матча для "Кэпиталз" - предматчевая церемония в честь 1000 матчей Александра Овечкина, который позже забил 47-й гол в сезоне и за одну игру до конца чемпионата на три гола опережает Патрика Лайне в борьбе за "Морис Ришар Трофи". Здорово в составе "Кэпиталз" сыграл Евгений Кузнецов, забросивший две шайбы и ассистировавший Овечкину.

У "Нэшвилла", который также впервые в своей истории одержал 52 победы в регулярном сезоне, два гола забил Крэйг Смит. В первом раунде плей-офф "Предаторз" сыграют с "Колорадо" или "Сент-Луисом". Соперником "Вашингтона" может стать одна из четырех команд Столичного дивизиона, в том числе и "Питтсбург".

НХЛ. Регулярный чемпионат.

05 апреля.

Нью-Джерси – Торонто – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 6 В. Нюландер (Мэттьюс, Марло), 1:1 – 27 Заха (Марун), 2:1 – 37 Вуд (Марун)

Айлендерс – Рейнджерс – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 4 Хэйс (Шей, Зукарелло-Асен), 1:1 – 24 Хики (Барзэл), 2:1 – 27 Бовилье (Нелсон, Лэдд)

Филадельфия – Каролина – 4:3 (1:2, 1:0, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 13 Дальбек (Райан, Скиннер), 0:2 – 14 Ахо (Терявяйнен, Зыков), 1:2 – 14 Раффль, 2:2 – 34 Проворов (Гостисбеер, Кутюрье), 3:2 – 50 Жиру (Гостисбеер, Кутюрье), 3:3 – 53 Дж.Стаал (Макиоун, Уильямс), 4:3 – 54 Ворачек (Гудас, Патрик)

Вашингтон – Нэшвилл – 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 4 Смит (Суббан, Джохансен), 1:1 – 24 Овечкин (Карлсон, Кузнецов), 2:1 – 26 Кузнецов (Оши, Бэкстрем), 2:2 – 34 Смит (Террис, Йоси), 3:2 – 41 Кузнецов, 3:3 – 48 Йоси (Террис, Эллис), 3:4 – 54 Джохансен (Эллис, Арвидссон)

Коламбус – Питтсбург – 4:5 ОТ (2:2, 1:0, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 5 Веренски (Панарин, Дюбуа), 1:1 – 10 Кессел (Кросби, Шульц), 2:1 – 12 Калверт (Джонсон), 2:2 – 15 Хернквист (Шульц), 3:2 – 26 Дженнер (Милано, Ванек), 3:3 – 42 Летанг (Хернквист, Малкин), 4:3 – 48 Эткинсон (Панарин, Дюбуа), 4:4 – 52 Шири (Кессел), 4:5 – 61 Кессел

Детройт – Монреаль – 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 5 Делорье (Алзнер, Джулсен), 1:1 – 18 Ларкин ( Фрк, Улле), 2:1 – 22 Бертуцци (Крунвалль, Зеттерберг), 2:2 – 31 Галлахер (Друэн), 2:3 – 34 Делорье, 2:4 – 42 Лехконен (Шоу), 3:4 – 43 Хелм (Витковски, Ларкин)

Флорида – Бостон – 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 7 Барков (Экблад, Дадонов), 2:0 – 9 Ватрано (Бьюгстэд), 2:1 – 15 Донато (Маршанд, Крюг), 2:2 – 22 Хейнен (Дебраск, Крейчи), 3:2 – 54 Макканн (Сивиур, Мэтисон)

Виннипег – Калгари – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 19 Уилер (Коннор, Бафлин), 2:0 – 32 Штястны (Элерс, Чьяро), 2:1 – 35 Фу (Баклунд, Стоун)

Эдмонтон – Вегас – 4:3 (1:0, 0:2, 3:1)

Шайбы: 1:0 – 7 Нюджент-Хопкинс (Макдэвид, Рэтти), 1:1 – 22 Макнэбб (Карпентер, Бельмар), 1:2 – 24 Пирри (Так), 2:2 – 41 Беннинг (Каджула, Строум), 3:2 – 50 Каммаллери (Макдэвид), 4:2 – 53 Рэтти (Макдэвид), 4:3 – 54 Линдберг (Теодор)

Ванкувер – Аризона – 4:3 ОТ (0:1, 1:2, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 3 Фишер, 1:1 – 20 Д.Седин (Х.Седин, Эдлер), 1:2 – 35 Степан (Келлер, Паник), 1:3 – 37 Строум (Шенн, Доми), 2:3 – 41 Виртанен (Хорват), 3:3 – 48 Лайпсик, 4:3 – 62 Д.Седин (Эдлер, Х.Седин)

Лос-Анджелес – Миннесота – 5:4 ОТ (1:2, 3:0, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 1 Браун (Пирсон, Фолин), 1:1 – 3 Мерфи (Уинник, Силер), 1:2 – 5 Дамба (Койву, Гранлунд), 2:2 – 27 Браун (Даути, Картер), 3:2 – 32 Ридер (Брикли, Фолин), 4:2 – 39 Браун (Мартинес, Пирсон), 4:3 – 45 Э.Стаал (Койву, Дамба), 4:4 – 49 Проссер (Гранлунд, Койву), 5:4 – 60 Браун

Сан-Хосе – Колорадо – 4:2 (1:0, 0:0, 3:2)

Шайбы: 1:0 – 2 Браун (Бедкер, Кутюр), 1:1 – 44 Рантанен (Бэрри, Маккиннон), 2:1 – 46 Кутюр (Павелски, Лабанк), 3:1 – 50 Донской (Диллон, Демело), 3:2 – 53 Комо (Ньето, Ворсофски), 4:2 – 59 Гертл