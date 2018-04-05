Национальная сборная Украины по хоккею начала подготовку к чемпионату мира-2018

Турнир с 22 по 28 апреля пройдет в литовском Каунасе.

Накануне состоялось первое тренировочное занятие национальной сборной команды Украины в рамках заключительного этапа подготовки к чемпионату мира.

Турнир с 22 по 28 апреля пройдет в литовском Каунасе, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Украины.

С 5 по 6 и с 10 по 14 апреля команда Александра Савицкого будет проводить двухразовые тренировочные занятия продолжительностью по 75 минут каждое на льду арены «Терминал». 7 и 9 апреля у команды будет по одному занятию, а на 8 апреля запланирован выходной день. 15 апреля сборная вылетит в Будапешт, где проведет две контрольные встречи против национальных команд Польши и Венгрии.

Учебно-тренировочный сбор начали 25 хоккеистов. Еще ряд игроков присоединится к команде уже во время подготовки. В частности, 6 апреля к команде присоединятся лидеры атак румынского клуба «Прогим» с Георгені Никита Буценко и Дмитрий Нименко. А после завершения финальной серии чемпионата Беларуси команду Александра Савицкого усилит форвард минской «Юности» Андрей Михнов. Также есть договоренность о приезде в команду защитника клуба «Lethbridge Ураганы» Игоря Мережко, который сейчас выступает во втором раунде плей-офф Западной хоккейной лиги.

На учебно-тренировочном сборе находятся 25 спортсменов:

Вратари: Богдан Дьяченко («Донбасс»), Виталий Власенко (ХК «Кременчуг»), Сергей Гайдученко (без клуба)

Защитники: Денис Петрухно («Металлург» Нк., ВХЛ, Россия), Владимир Романенко («Дунаря», Румыния), Кирилл Жовнир, Филипп Матвиенко, Дмитрий Игнатенко, Станислав Ордынский (все – «Донбасс»), Всеволод Толстушко (ХК «Кременчуг»), Кирилл Катрич, Андрей Татаренко (оба – без клуба)

Нападающие: Сергей Бабинец, Владислав Гаврик (оба – «Прешов», Словакия), Дмитрий Щербаков («Автоматика», Польша), Виталий Лялька, Иван Савченко, Виктор Захаров, Андрей Денискин (все – «Донбасс»), Сергей Карпенко, Антон Бойков, Дмитрий Чернышенко, Тимур Гриценко (все – ХК «Кременчуг»), Владимир Чердак (МХК «Динамо»), Шамиль Рамазанов (без клуба)

Главный тренер: Александр Савицкий