"Чикаго" обыграл "Сент-Луис" в чемпионате НХЛ

"Анахайм" был сильнее "Миннесоты".

Накануне состоялись три матча реглярного чемпионата НХЛ. "Сент-Луис" в домашних стенах уступил "Чикаго" - гости вырвали победу на последней минуте третьего периода. Об этом сообщает официальный сайт турнира. Баффало – Оттава – 2:4 (1:2, 1:1, 0:1) Шайбы: 1:0 – 1 О′Райлли (Райнхарт, Уилсон), 1:1 – 2 Маккормик (Берроуз, Боровецки), 1:2 – 6 Дюшен, 1:3 – 23 Дзингел (Воланин, Хлапик), 2:3 – 36 Окпосо (Родригес, Миттельштадт), 2:4 – 59 Берроуз (Дзингел) Сент-Луис – Чикаго – 3:4 (1:1, 2:1, 0:2) Шайбы: 1:0 – 4 Бортуццо (Бродзяк), 1:1 – 8 Мартинсен (Сайкура, Анисимов), 2:1 – 20 Шенн (Тарасенко, Данн), 3:1 – 25 Тарасенко (Шенн), 3:2 – 30 Хиллмен (Шмальц), 3:3 – 48 Дебринкат, 3:4 – 59 Кит (Сибрук, Дебринкат) Анахайм – Миннесота – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) Шайбы: 0:1 – 26 Дамба (Цукер, Брудин), 1:1 – 32 Ричи (Мэнсон, Бошемен), 2:1 – 56 Каше (Хенрик, Мэнсон), 3:1 – 57 Кольяно (Бошемен, Сильверберг)

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