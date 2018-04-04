"Вегас" по буллитам обыграл "Ванкувер", "Монреаль" уступил "Виннипегу" в НХЛ

Состоялись матчи чемпионата НХЛ.

В ночь на среду состоялись матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает официальный сайт турнира. Нью-Джерси – Рейнджерс – 5:2 (3:1, 2:0, 0:1) Шайбы: 1:0 – 1 Зэйджак (Колман), 2:0 – 3 Холл, 3:0 – 10 Бутчер (Холл, Палмиери), 3:1 – 17 Спунер (Хитил, Веси), 4:1 – 26 Бутчер (Холл, Зэйджак), 5:1 – 35 Холл, 5:2 – 54 Хэйс Айлендерс – Филадельфия – 5:4 (1:1, 3:0, 1:3) Шайбы: 1:0 – 7 Таварес (Барзэл), 1:1 – 19 Симмондс (Линдблум, Патрик), 2:1 – 23 Бовилье (Пулок, Хики), 3:1 – 31 Таварес (Бэйли), 4:1 – 36 Барзэл (Эберле, Бовилье), 4:2 – 44 Патрик (Гостисбеер, Жиру), 4:3 – 48 Патрик (Гостисбеер, Ворачек), 5:3 – 53 Барзэл (Эберле, Бовилье), 5:4 – 53 Жиру (Макдоналд, Кутюрье) Коламбус – Детройт – 5:4 ОТ (1:3, 1:1, 2:0, 1:0) Шайбы: 0:1 – 3 Бертуцци (Нюквист, Зеттерберг), 1:1 – 6 Эткинсон (Панарин, Джонс), 1:2 – 11 Хелм (Манта, Ларкин), 1:3 – 18 Бертуцци (Крунвалль, Зеттерберг), 1:4 – 20 Нюквист (Абделькадер, Зеттерберг), 2:4 – 30 Эткинсон (Панарин, Джонс), 3:4 – 49 Милано (Бьоркстранн, Веренски), 4:4 – 57 Панарин (Бобровский, Джонс), 5:4 – 62 Дюбуа (Бьоркстранн, Мюррей) Монреаль – Виннипег – 4:5 ОТ (0:2, 1:1, 3:1, 0:1) Шайбы: 0:1 – 12 Лайне (Коннор, Бафлин), 0:2 – 14 Элерс (Штястны), 0:3 – 35 Рословик (Пулмэн), 1:3 – 39 Лехконен (Гальченюк), 2:3 – 43 Байрон (Друэн, Галлахер), 3:3 – 50 Райхел (Петри), 3:4 – 50 Нику (Копп, Коннор), 4:4 – 58 Гальченюк (Петри, Шлемко), 4:5 – 63 Коннор (Майерс, Рословик) Тампа-Бэй – Бостон – 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) Шайбы: 1:0 – 25 Пойнт (Коберн, Кучеров), 2:0 – 30 Хедман (Кэллахан, Коберн), 3:0 – 34 Куниц (Кэллахан, Джирарди), 4:0 – 42 Миллер Флорида – Нэшвилл – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) Шайбы: 1:0 – 18 Юбердо (Трочек, Макгинн), 2:0 – 50 Сивиур (Экблад, Дадонов), 2:1 – 56 Йоси (Эллис) Калгари – Аризона – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) Шайбы: 0:1 – 3 Паник (Келлер, Коннотон), 0:2 – 16 Коннотон (Мерфи, Доми), 0:3 – 22 Фишер (Перлини, Арчибальд), 1:3 – 24 Шор (Бартковски, Лазар), 1:4 – 52 Строум (Доми) Ванкувер – Вегас – 4:5 Б (1:1, 0:2, 3:1, 0:0) Шайбы: 0:1 – 4 Пирри (Миллер), 1:1 – 19 Голдобин (Саттер), 1:2 – 23 Пирри (Карлссон, Так), 1:3 – 27 Татар (Карлссон, Теодор), 1:4 – 42 Карлссон (Миллер, Так), 2:4 – 44 Хорват (Эдлер, Д.Седин), 3:4 – 48 Саттер (Йокинен, Гонс), 4:4 – 50 Голдобин (Саутер, Бьега) Сан-Хосе – Даллас – 2:4 (2:0, 0:1, 0:3) Шайбы: 1:0 – 9 Кутюр (Гертл, Бернс), 2:0 – 15 Майер (Павелски, Бернс), 2:1 – 39 Бенн (Сегин, Клингберг), 2:2 – 54 Смит (Шор), 2:3 – 56 Бенн, 2:4 – 59 Бенн

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