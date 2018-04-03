"Вашингтон" обыграл "Сент-Луис", "Виннипег" перестрелял "Оттаву" в матче НХЛ

"Флорида" была сильнее "Каролины".

Накануне состоялись очередные поединки регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Виннипег" в результативном матче с 11 голами обыграл на выезде "Оттаву". "Флорида" победила дома "Каролину", а "Вашингтон" одолел "Сент-Луис". Об этом сообщает официальный сайт соревнований. Торонто – Баффало – 5:2 (1:0, 3:1, 1:1) Шайбы: 1:0 – 5 Юнссон (Полак, Плеканец), 1:1 – 22 Райнхарт (О′Райлли, Ристолайнен), 2:1 – 25 Мэттьюс (Юнссон, Райлли), 3:1 – 27 В. Нюландер (Мэттьюс), 4:1 – 30 В. Нюландер (Хайман), 4:2 – 42 Поминвилл (Сканделла, Баптист), 5:2 – 46 Мэттьюс (Гардинер, В. Нюландер) Оттава – Виннипег – 5:6 (1:3, 2:2, 2:1) Шайбы: 0:1 – 2 Копп (Труба, Лаури), 0:2 – 11 Уилер (Коннор, Шайфли), 0:3 – 11 Моррисси (Копп, Лаури), 1:3 – 18 Шабо (Карлссон, Дюшен), 2:3 – 21 Дюшен (Хоффман, Карлссон), 2:4 – 26 Танев, 3:4 – 31 Шабо (Хоффман, Уайт), 3:5 – 32 Уилер (Шайфли), 4:5 – 44 Воланин (Хоффман, Дзингел), 4:6 – 54 Коннор (Майерс, Элерс), 5:6 – 58 Дюшен (Карлссон, Шабо) Флорида – Каролина – 3:2 (2:1, 0:1, 1:0) Шайбы: 0:1 – 3 ван Римсдайк (Уильямс, Макгинн), 1:1 – 4 Уигар (Мальгин, Макканн), 2:1 – 19 Дадонов (Трочек, Барков), 2:2 – 33 Райан (Дальбек, Стемпняк), 3:2 – 52 Петрович (Сивиур, Барков) Сент-Луис – Вашингтон – 2:4 (1:0, 1:3, 0:1) Шайбы: 1:0 – 3 Тарасенко (Пьетранжело, Бродзяк), 1:1 – 20 Бэкстрем (Коннолли), 1:2 – 22 Чейссон (Ержабек), 1:3 – 27 Бураковски (Орпик, Бэкстрем), 2:3 – 31 Берглунд (Бортуццо, Бродзяк), 2:4 – 58 Овечкин (Кузнецов) Миннесота – Эдмонтон – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) Шайбы: 1:0 – 3 Паризе, 2:0 – 28 Паризе (Койву, Брудин), 3:0 – 59 Эрикссон Эк (Уинник, Койл) Лос-Анджелес – Колорадо – 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) Шайбы: 1:0 – 9 Митчелл (Даути, Томпсон), 2:0 – 12 Браун (Мартинес, Копитар), 2:1 – 24 Керфут (Уилсон, Андригетто), 3:1 – 42 Клиффорд (Кемпе, Льюис)

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