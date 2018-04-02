"Филадельфия" обыграла "Бостон", "Питтсбург" проиграл "Вашингтону" в НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата.

Накануне прошли очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Филадельфия" в овертайме победила "Бостон" - 4:3, а "Анахайм" с таким же результатом одолел "Колорадо". "Тампа-Бэй" дома уступила "Нэшвиллу", а "Питтсбург" проиграл "Вашингтону". Филадельфия – Бостон – 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0) Шайбы: 1:0 – 9 Жиру (Конекны, Проворов), 2:0 – 20 Конекны (Проворов), 2:1 – 34 Эккиари (Хейнен, Бэкес), 3:1 – 45 Патрик (Ворачек, Линдблум), 3:2 – 46 Пастрняк, 3:3 – 59 Бержерон (Бэкес), 4:3 – 63 Жиру (Ворачек). Тампа-Бэй – Нэшвилл – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) Шайбы: 0:1 – 7 Джохансен (Форсберг), 0:2 – 22 Форсберг (Сарос, Суббан), 1:2 – 27 Палат (Строльман), 1:3 – 46 Форсберг, 1:4 – 49 Смит (Суббан, Экхольм) Монреаль – Нью-Джерси – 1:2 (1:0, 0:0, 0:2) Шайбы: 1:0 – 19 Карр (Райлли, Лехконен), 1:1 – 40 Хишир (Палмиери, Ватанен), 1:2 – 55 Холл (Зэйджак) Питтсбург – Вашингтон – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) Шайбы: 0:1 – 6 Оши (Карлсон, Бураковски), 0:2 – 33 Орлов (Кузнецов), 0:3 – 40 Уилсон (Нисканен), 1:3 – 56 Хернквист (Хагелин, Малкин) Анахайм – Колорадо – 4:3 ОТ (1:1, 0:2, 2:0, 1:0) Шайбы: 0:1 – 1 Керфут, 1:1 – 6 Кольяно (Сильверберг), 1:2 – 21 Джост (Маккиннон, Ландескуг), 1:3 – 32 Джост (Керфут), 2:3 – 47 Хенрик (Монтур, Перри), 3:3 – 49 Кеслер (Сильверберг, Кольяно), 4:3 – 62 Касе (Гецлав)

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