"Виннипег" обыграл "Торонто", "Сент-Луис" разгромно проиграл "Аризоне" в НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата.

Накануне состоялись очередные поединки регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщает официальный сайт соревнований. "Аризона" одержала разгромную "сухую" победу над "Сент-Луисом" со счетом 6:0. "Вегас" обыграл дома "Сан-Хосе" - 3:2. Бостон – Флорида – 5:1 (2:1, 3:0, 0:0) Шайбы: 0:1 – 4 Макгинн (Трочек, Йэндл), 1:1 – 11 Холден (Дебраск, Крейчи), 2:1 – 14 Дебраск (Крейчи, Донато), 3:1 – 21 Донато (Крейчи), 4:1 – 33 Бержерон (Пастрняк, Бэкес), 5:1 – 36 Дебраск (Гжельчик, Миллер) Детройт – Оттава – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) Шайбы: 1:0 – 24 Ларкин (Дженсен, Манта), 2:0 – 44 Атанасиу (Крунвалль, Свечников) Ванкувер – Коламбус – 5:4 ОТ (0:1, 2:0, 2:3, 1:0) Шайбы: 0:1 – 13 Джонс (Панарин, Эткинсон), 1:1 – 31 Арчибальд (Саутер), 2:1 – 33 Голдобин (Йокинен), 3:1 – 45 Йокинен (Хорват, Виртанен), 4:1 – 54 Хорват (Пулио, Йокинен), 4:2 – 56 Дюбуа (Джонс, Панарин), 4:3 – 58 Эткинсон (Джонс, Панарин), 4:4 – 58 Веренски (Джонс, Панарин), 5:4 – 61 Эдлер (Саттер) Торонто – Виннипег – 1:3 (0:0, 1:3, 0:0) Шайбы: 1:0 – 22 Марло (Гардинер, Мэттьюс), 1:1 – 28 Моррисси (Труба, Элерс), 1:2 – 29 Бафлин (Штястны, Уилер), 1:3 – 37 Копп (Танев, Лаури) Нью-Джерси – Айлендерс – 4:3 (1:1, 3:1, 0:1) Шайбы: 0:1 – 1 Фриц (Таварес, Дэвидсон), 1:1 – 7 Ноусен (Бутчер, Колман), 2:1 – 20 Холл (Палмиери, Бутчер), 3:1 – 29 Холл (Ноусен), 3:2 – 33 Бовилье (Нелсон, Барзэл), 4:2 – 38 Колман (Грабнер, Мюллер), 4:3 – 56 Вагнер (Бойчак, Ледди) Питтсбург – Монреаль – 5:2 (3:2, 0:0, 2:0) Шайбы: 0:1 – 8 Петри (Байрон, Галлахер), 1:1 – 9 Шири (Ханвик, Шейэн), 2:1 – 10 Хернквист (Кессел, Шульц), 3:1 – 14 Хагелин (Малкин), 3:2 – 19 Друэн (Галлахер, Гальченюк), 4:2 – 47 Кессел (Малкин, Кросби), 5:2 – 49 Шейэн (Летанг, Мяяття) Каролина – Рейнджерс – 1:2 (0:0, 0:2, 1:0) Шайбы: 0:1 – 23 Спрул (Наместников, Кэри), 0:2 – 33 Хэйс (Фаст), 1:2 – 48 Скиннер (Дальбек, Райан) Нэшвилл – Баффало – 4:7 (2:1, 2:5, 0:1) Шайбы: 0:1 – 1 Поминвилл (Айкел, Гиргенсонс), 1:1 – 2 Суббан (Джохансен, Йоси), 2:1 – 17 Уотсон (Бонино, Экхольм), 3:1 – 22 Террис (Фиала, Смит), 3:2 – 25 О′Райлли (Ристолайнен, Айкел), 3:3 – 27 Окпосо (Миттельштадт, Родригес), 4:3 – 32 Бонино (Уотсон, Эллис), 4:4 – 35 Райнхарт (Айкел, Ристолайнен), 4:5 – 37 Райнхарт (Айкел, О′Райлли), 4:6 – 39 Окпосо (Ристолайнен, Айкел), 4:7 – 48 Райнхарт (О′Райлли) Даллас – Миннесота – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) Шайбы: 1:0 – 12 Спецца (Клингберг, Радулов), 2:0 – 28 Клингберг (Сегин, Бенн), 3:0 – 40 Факса (Питлик), 3:1 – 41 Паризе (Брудин, Гранлунд), 4:1 – 59 Сегин Аризона – Сент-Луис – 6:0 (1:0, 3:0, 2:0) Шайбы: 1:0 – 14 Шенн (Доми, Строум), 2:0 – 23 Паник (Степан, Келлер), 3:0 – 35 Экман-Ларссон (Степан, Паник), 4:0 – 39 Чикран (Экман-Ларссон, Ричардсон), 5:0 – 51 Голигоски (Строум, Доми), 6:0 – 57 Риналдо (Строум, Доми) Калгари – Эдмонтон – 3:2 (3:1, 0:1, 0:0) Шайбы: 0:1 – 2 Слепышев (Кэссиан), 1:1 – 6 Хэмилтон (Фролик, Баклунд), 2:1 – 11 Хэтэуэй, 3:1 – 15 Баклунд (Стоун, Фролик), 3:2 – 32 Каммаллери (Кэссиан, Секера) Вегас – Сан-Хосе – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) Шайбы: 1:0 – 2 Теодор (Энгелланд, Карлссон), 1:1 – 7 Павелски (Донской, Майер), 2:1 – 23 Линдберг (Теодор), 2:2 – 29 Влэшик (Браун, Павелски), 3:2 – 48 Карлссон

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