В матче чемпионата НХЛ в воротах "Чикаго" сыграл бухгалтер

36-летний Скотт Фостер защищал ворота команды в концовке матча против "Джетс"

36-летний бухгалтер из городка Оук-Парк в штате Иллинойс в этом сезоне 15 раз побывал на играх "Чикаго Блэкхокс" в качестве вратаря на чрезвычайный случай.

Накануне вечером, когда он находился недалеко от арены United Center, где ему сказали надеть форму и готовиться к игре против "Виннипег Джетс", сообщает официальный сайт лиги.

Потом в начале третьего периода основной вратарь Колин Делиа получил травму, и Фостеру пришлось выйти на лед.

"Я ничего не слышал, только слова, что надо надеть маску", - сказал Фостер.

Фостер провел на площадке 14:01 минуту игрового времени, парировал семь бросков, не пропустил ни одной шайбы, и "Чикаго" победил со счетом 6:2. Победа была записана на счет Делиа, дебютировавшего в НХЛ. Он парировал 25 бросков из 27 и был вынужден просить замену из-за судороги. Фостер играет в хоккей в любительской лиге на катке Johnny's IceHouse West. Это бывший тренировочный каток "Блэкхокс", который находится в полутора километрах от арены United Center.

"Днем я работаю бухгалтером, - сказал Фостер. - Так что еще несколько часов назад я сидел за компьютером, а сейчас стою перед вами, сыграв 14 минут в НХЛ".

С 2002 по 2006 годы Фостер провел 55 матчей в лиге Западного Мичигана. Он первый непрофессиональный вратарь, сыгравший в НХЛ с 31 декабря 2016 года. В тот день менеджер по экипировке "Каролина Харрикейнз" Хорхе Алвес вышел на восемь секунд в матче против "Тампа-Бэй Лайтнинг", который завершился поражением "Харрикейнз" со счетом 1:3.

"Блэкхокс" пришлось во второй раз за последнее время прибегать к помощи вратаря для чрезвычайных ситуаций. 3 декабря 2016 года 23-летний Эрик Семборски был запасным у Скотта Дарлинга в матче против "Филадельфии Флайерз" в связи с острым приступом аппендицита у Кори Кроуфорда.