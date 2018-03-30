"Тампа" проиграла "Бостону" и впервые с октября потеряла лидерство в Атлантическом дивизионе НХЛ

Матч в Бостоне завершился со счетом 4:2.

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге "Бостон" вышел на первое место в Атлантическом дивизионе, победой в личном матче сместив с вершины "Тампу".

"Лайтнинг" находились на первой позиции с 19 октября, но к концу чемпионата заметно сбавили ход. "Бостон", который также лидирует в Восточной конференции, не проигрывал в основное время в последних семи поединках (4-0-3), а "Лайтнинг" во второй раз в сезоне потерпели третье подряд поражение, сообщает официальный сайт лиги.

Главная встреча дня была равной, но хозяева лучше воспользовались своими шансами. Ключевой отрезок пришелся на последнюю минуту первого периода, когда Тим Шаллер и Давид Пастрняк забили два гола за 32 секунды. Во втором периоде гости отыграли одну шайбу, но в середине третьего Патрис Бержерон вновь удвоил преимущество "Бостона" (3:1). Довольно быстро Виктор Хедман снова дал шанс "Тампе" (3:2), но на последней минуте третьего периода Брэд Маршан поразил пустые ворота и поставил точку в матче.

"Нам нужно продолжать играть и действовать жестко, - сказал тренер "Тампы" Джон Купер. - Самое главное, что мы вышли в плей-офф. Но победа в дивизионе значилась одной из наших целей. С этими ребятами мы сыграем еще раз (3 апреля в Тампе), так что нам предстоит еще один важный матч".

"Бостон" обыграл "Тампу" во всех трех очных матчах сезона.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

29 марта.

Бостон – Тампа-Бэй – 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 19 Пастрняк (Бержерон, Крюг), 2:0 – 19 Шаллер (Уинджелс), 2:1 – 21 Миллер (Хедман, Кучеров), 3:1 – 51 Бержерон (Маршанд, Крюг), 3:2 – 53 Хедман (Джирарди, Гурде), 4:2 – 59 Маршанд (Пастрняк, Бержерон)

Баффало – Детройт – 3:6 (2:1, 0:2, 1:3)

Шайбы: 1:0 – 3 Айкел (Гуле, Поминвилл), 2:0 – 7 О′Райлли (Ристолайнен, Райнхарт), 2:1 – 7 Ларкин (Свечников), 2:2 – 25 Хелм (Нильсен), 2:3 – 36 Манта (Нильсен, Хиккетс), 2:4 – 41 Атанасиу (Крунвалль, Абделькадер), 3:4 – 44 Родригес (Миттельштадт), 3:5 – 50 ДеКайзер (Зеттерберг, Нюквист), 3:6 – 56 Свечников (Ларкин, Манта)

Нью-Джерси – Питтсбург – 3:4 (1:1, 1:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 12 Палмиери (Хишир), 1:1 – 12 Шири (Олексяк, Хернквист), 1:2 – 26 Летанг (Думулин, Хагелин), 2:2 – 34 Холл (Бутчер), 3:2 – 45 Колман (Зэйджак), 3:3 – 51 Хернквист (Шейэн, Думулин), 3:4 – 60 Кросби (Летанг)

Оттава – Флорида – 3:2 (0:0, 1:2, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 21 Пажо (Пайэтт, Хоффман), 1:1 – 25 Экблад (Йэндл, Макгинн), 1:2 – 26 Дадонов (Петрович, Уигар), 2:2 – 40 Пяярви-Свенссон (Карлссон, Смит), 3:2 – 64 Пажо

Нэшвилл – Сан-Хосе – 5:3 (2:2, 1:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 5 Террис (Смит, Суббан), 1:1 – 6 Кутюр (Бедкер, Бернс), 2:1 – 10 Арвидссон (Джохансен, Форсберг), 2:2 – 12 Диллон (Хансен), 3:2 – 30 Смит (Эллис, Фиала), 3:3 – 45 Бедкер (Майер, Тирни), 4:3 – 50 Эллис (Арвидссон, Форсберг), 5:3 – 59 Бонино (Форсберг)

Миннесота – Даллас – 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 2 Бенн (Сегин), 1:1 – 16 Гранлунд (Сутер), 2:1 – 27 Дамба (Цукер, Сутер), 3:1 – 28 Паризе (Дамба, Гранлунд), 3:2 – 29 Шор (Мето, Хэмьюс), 4:2 – 39 Цукер (Дамба, Э.Стаал), 5:2 – 59 Паризе (Дамба, Гранлунд)

Чикаго – Виннипег – 6:2 (2:0, 3:2, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 3 Кэйн, 2:0 – 17 Саад (Шмальц, Кэйн), 3:0 – 24 Юрчо (Анисимов), 4:0 – 31 Юрчо (Мерфи, Густафссон), 4:1 – 34 Литтл (Морроу, Бафлин), 5:1 – 37 Густафссон (Sikura, Дебринкат), 5:2 – 38 Шайфли (Коннор), 6:2 – 42 Дебринкат (Эйдселл, Sikura)

Калгари – Коламбус – 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 2 Хянникяйнен (Летесту, Калверт), 0:2 – 12 Дюбуа (Эткинсон, Панарин), 0:3 – 23 Дюбуа (Панарин, Эткинсон), 0:4 – 50 Нутиваара (Мюррей, Ванек), 0:5 – 55 Дюбуа (Бьоркстранн, Милано), 1:5 – 59 Стюарт (Джиордано, Лазар)

Ванкувер – Эдмонтон – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 11 Макдэвид (Ларссон, Секера), 1:1 – 35 Ганье (Д.Седин, Х.Седин), 2:1 – 42 Пулио (Йокинен, Голдобин)

Лос-Анджелес – Аризона – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 12 Коннотон (Доми), 1:1 – 19 Картер (Тоффоли, Форборт), 1:2 – 25 Доми (Мерфи, Дворак), 2:2 – 31 Картер (Даути, Фанюф), 3:2 – 55 Картер (Тоффоли, Ридер), 4:2 – 59 Копитар (Даути)