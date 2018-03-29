"Вашингтон" в овертайме дожал "Рейнджерс", "Вегас" уступил "Аризоне" в НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата.

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщает официальный сайт турнира. "Вашингтон" в напряженном поединке сломил сопротивление "Рейнджерс". "Кэпиталз" дважды уступали по ходу встречи, но сумели сравнять счет незадолго до завершения третьего периода, а в дополнительное время шайба Кузнецова стала решающей. Торонто – Флорида – 4:3 (3:1, 0:1, 1:1) Шайбы: 1:0 – 3 Марнер (Плеканец, Райлли), 2:0 – 9 Мэттьюс (Гардинер, В. Нюландер), 3:0 – 13 Марло (Марнер), 3:1 – 17 Юбердо (Мальгин), 3:2 – 35 Юбердо (Пысик, Трочек), 4:2 – 51 ван Римсдайк (Браун, Бозак), 4:3 – 58 Дадонов (Йэндл, Экблад) Вашингтон – Рейнджерс – 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0) Шайбы: 0:1 – 12 Хэйс (Шей, Веси), 1:1 – 19 Бураковски (Оши, Бэкстрем), 1:2 – 50 Спунер (Шей, Андерссон), 2:2 – 58 Эллер (Кузнецов, Бэкстрем), 3:2 – 60 Кузнецов Вегас – Аризона 2:3 (1:2, 1:1, 0:0) Шайбы: 0:1 – 6 Коннотон (Экман-Ларссон, Дворак), 1:1 – 11 Хаула (Нил), 1:2 – 17 Паник (Келлер), 2:2 – 34 Так (Карлссон, Маршессо), 2:3 – 35 Коннотон Колорадо – Филадельфия 1:2 (0:2, 1:0, 0:0) Шайбы: 0:1 – 10 Жиру (Проворов, Гостисбеер), 0:2 – 18 Проворов (Макдоналд, Уил), 1:2 – 25 Ньето (Джонсон, Тонинато)

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