"Донбасс" в шестой раз стал чемпионом Украины по хоккею

В пятом матче финальной серии донецкий клуб обыграл "Кременчуг".

28 марта в Дружковке на ледовой арене "Альтаир" состоялся пятый финальный поединок плей-офф Украинской хоккейной лиги, в котором донетчане одолели "Кременчуг" со счётом 3:0. Таким образом, финальная серия чемпионата УХЛ закончилась со счётом 4:1, что позволило команде Сергея Витера в третий раз подряд выиграть золотые медали национального чемпионата. Это уже шестой чемпионский титул в истории клуба.

Об этом сообщает официальный сайт УХЛ.

Стоит отметить, что в этом сезоне донетчанам удалось одержать победу в 37-ми матчах подряд, что стало рекордным достижением в истории национальных чемпионатов Украины. Предыдущее достижение также принадлежало донецкому клубу и составляло 27 побед подряд.

Финальная серия, 5-й матч

«Донбасс» – «Кременчуг» 3:0 (1:0, 1:0, 1:0 )

Шайбы: 1:0 – Костиков (Лялька, Влад – бол.) – 17:42, 2:0 – Влад (Лялька – бол.) – 30:31, 3:0 – Коренчук (пустые ворота).

Донбасс: Дьяченко (Дуве); Лялька (А) - Захаров (К) - Костиков, Влад - Шпак; Савченко - Кузьмик - Коренчук (А), Игнатенко - Александров; Луговой - Коваленко - Денискин, Жовнир - Ордынский; Свищев - Мазур - Мостовой, Григорьев - Фирсов.

Кременчук: Петленко (Власенко); Бойков (А) - Карпенко (К) - Чернышенко (А), Козачук - Толстушко; Алексанян-Петрович - Костюк - Сеник, Грицких - Наливайко; Кривошапкин - Гриценко - Шиманский, Савицкий - Горлушко; Рубан - Ефимочкин - Чорный, Полищук.