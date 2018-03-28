Капитан "Ойлерз" Макдэвид набрал 100 очков во втором сезоне НХЛ подряд

Его команда проиграла "Коламбусу" со счетом 3:7.

В ночь на среду в Национальной хоккейной лиге капитан "Эдмонтон Ойлерз" Конор Мадэвид стал седьмым игроком в истории лиги, набравшим 100 очков два раза подряд до достижения 22-летнего возраста.

"Эдмонтон" встречался с "Коламбусом" м проиграл матч со счетом 3:7, сообщает официальный сайт лиги.

"Эдмонтон" повел со счетом 3:0 к середине первого периода, но затем пропустил семь шайб подряд. "Блю Джекетс" одержали девятую победу в 10 матчах и поднялись на третье место Столичного дивизиона. Томас Ванек оформил хет-трик и сделал передачу, Артемий Панарин набрал 2 (1+1) балла, а Сергей Бобровский сделал 22 сэйва.

"Этот парень так много раз спасал нас... Хорошо, что он остался в воротах и сделал ряд ключевых сэйвов, - сказал Джон Торторелла о том, почему не снял с игры Бобровского. - Игроки выручили его, что просто здорово, потому что он был хребтом этой команды весь сезон".

Коннор Макдэвид забил гол и сделал две передачи, оторвавшись от Никиты Кучерова в споре бомбардиров. На счету капитана "Ойлерз" 102 (40+62) очков, у Кучерова - 96 (38+58).

"Это было просто ужасно, - сказал Макдэвид, ставший седьмым игроком в истории лиги, набравшим 100 очков два раза подряд до достижения 22-летнего возраста. - Игра началась отлично, но затем скатилась куда-то туда, где мы находились весь сезон".

Нападающий "Коламбуса" Александр Веннберг закончил игру с показателем полезности +6, что стало клубным рекордом.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

27 марта.

Нью-Джерси – Каролина – 4:3 (1:2, 1:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 5 Заха (Холл, Палмиери), 1:1 – 11 Ди Джузеппе (Скиннер, Линдхольм), 1:2 – 16 Фогеле (Райан, Стемпняк), 2:2 – 34 Палмиери (Бутчер, Холл), 2:3 – 43 Хэнифин (Скиннер, ван Римсдайк), 3:3 – 51 Палмиери (Бутчер, Холл), 4:3 – 58 Ноусен (Грабнер, Грин)

Оттава – Айлендерс – 3:4 (2:1, 0:2, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 6 Ли (Пелек, Таварес), 1:1 – 12 Дюшен (Райан, Пажо), 2:1 – 14 Карлссон (Райан, Дюшен), 2:2 – 21 Бовилье (Эберле, Барзэл), 2:3 – 38 Нелсон (Фриц, Лэдд), 3:3 – 55 Райан (Дзингел, Дюшен), 3:4 – 57 Лэдд (Барзэл, Хики)

Детройт – Питтсбург – 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 1 Кросби (Гюнцель), 1:1 – 16 Крунвалль (Ларкин, Хелм), 2:1 – 34 Нильсен (Хиккетс, Фрк), 3:1 – 35 Гленденинг (Хелм, Дженсен), 4:1 – 46 Хелм (Хиккетс, Ларкин), 4:2 – 56 Летанг (Хернквист, Малкин), 5:2 – 58 Гленденинг (ДеКайзер, Дэйли)

Сент-Луис – Сан-Хосе – 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 6 Кэйн (Бернс, Карлссон), 1:1 – 17 Сундквист (Данн, Парайко), 1:2 – 27 Павелски (Бернс), 2:2 – 32 Тарасенко (Пьетранжело, Шенн), 3:2 – 62 Тарасенко (Соботка)

Нэшвилл – Миннесота – 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 2 Йоси (Террис), 1:1 – 56 Э.Стаал (Гранлунд)

Виннипег – Бостон – 5:4 Б (1:1, 2:0, 1:3)

Шайбы: 1:0 – 5 Танев (Лаури, Копп), 1:1 – 19 Донато, 2:1 – 20 Танев (Лаури), 3:1 – 26 Морроу (Уилер, Шайфли), 3:2 – 41 Хейнен, 3:3 – 43 Пастрняк (Маршанд, Крюг), 4:3 – 44 Танев, 4:4 – 48 Крюг (Маршанд)

Даллас – Филадельфия – 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 10 Факса (Хэмьюс, Руссель), 1:1 – 16 Конекны (Жиру, Гостисбеер), 1:2 – 22 Проворов (Гостисбеер, Симмондс), 2:2 – 30 Ричи (Сегин, Радулов), 3:2 – 60 Радулов (Клингберг, Сегин)

Эдмонтон – Коламбус – 3:7 (3:3, 0:3, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 3 Нюджент-Хопкинс (Макдэвид), 2:0 – 6 Макдэвид (Беннинг, Нюджент-Хопкинс), 3:0 – 10 Каджула (Макдэвид, Драйзайтль), 3:1 – 12 Ванек (Дженнер, Мюррей), 3:2 – 13 Панарин (Дюбуа, Веренски), 3:3 – 16 Ванек (Веннберг, Савар), 3:4 – 21 Дженнер (Веннберг, Ванек), 3:5 – 26 Эткинсон (Дюбуа), 3:6 – 35 Ванек (Коул, Дженнер), 3:7 – 51 Нутиваара (Панарин)

Ванкувер – Анахайм – 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Шайбы: 1:0 – 10 Ганье (Х.Седин, Д.Седин), 1:1 – 37 Кольяно (Кеслер, Бошемен), 2:1 – 43 Бьега (Саттер, Арчибальд), 3:1 – 48 Саттер, 4:1 – 59 Саттер