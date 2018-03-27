"Вашингтон" обыграл "Рейнджерс", "Тампа" проиграла "Аризоне" в НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата.

Накануне состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Вегас" одержал победу над "Колорадо" (4:1) и обеспечил себе место в розыгрыше Кубка Стэнли, сообщает официальный сайт соревнований. Торонто – Баффало – 2:3 (0:1, 2:0, 0:2) Шайбы: 0:1 – 3 Айкел (Гиргенсонс), 1:1 – 37 Кадри (Марло, Марнер), 2:1 – 38 Марло (Гардинер, Мэттьюс), 2:2 – 47 Нелсон (Ларссон, Окпосо), 2:3 – 49 Айкел (Гиргенсонс, Поминвилл) Айлендерс – Флорида – 0:3 (0:1, 0:2, 0:0) Шайбы: 0:1 – 11 Йэндл (Барков, Дадонов), 0:2 – 21 Бьюгстэд (Экблад, Макгинн), 0:3 – 26 Дадонов (Раймер, Йэндл) Рейнджерс – Вашингтон – 2:4 (0:4, 1:0, 1:0) Шайбы: 0:1 – 2 Оши (Ержабек, Бэкстрем), 0:2 – 5 Нисканен (Овечкин, Кузнецов), 0:3 – 8 Овечкин ( Бэкстрем, Карлсон), 0:4 – 16 Кузнецов (Чейссон), 1:4 – 33 Андерссон (Веси), 2:4 – 44 Зукарелло-Асен (О'Гара, Хитил) Каролина – Оттава – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) Шайбы: 1:0 – 18 Фогеле (ван Римсдайк, Райан), 1:1 – 29 Райан (Дзингел, Дюшен), 2:1 – 34 Зыков (Райан, Фогеле), 3:1 – 36 Макгинн (Слэвин, Дж.Стаал), 4:1 – 58 Ахо (Флери) Монреаль – Детройт – 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) Шайбы: 0:1 – 4 Нюквист (Бертуцци, Зеттерберг), 1:1 – 18 Байрон (Петри, Гальченюк), 2:1 – 24 Галлахер (Джулсен, Алзнер), 3:1 – 29 Галлахер (Друэн, Райлли), 3:2 – 33 Бертуцци (Эрикссон, Нюквист), 4:2 – 55 Гальченюк (Друэн, Петри) Тампа-Бэй – Аризона – 1:4 (0:0, 0:2, 1:2) Шайбы: 0:1 – 30 Мерфи (Казинс, Мартинук), 0:2 – 37 Чикран (Келлер, Паник), 0:3 – 50 Перлини (Коннотон, Строум), 1:3 – 54 Кучеров (Хедман, Миллер), 1:4 – 59 Келлер (Голигоски) Чикаго – Сан-Хосе – 3:4 Б (2:1, 0:1, 1:1, 0:0) Шайбы: 0:1 – 9 Серенсен (Хансен), 1:1 – 15 Дебринкат (Саад, Хиностроза), 2:1 – 16 Мерфи, 2:2 – 36 Кэйн (Бедкер), 2:3 – 55 Гертл (Гудроу), 3:3 – 57 Шарп (Густафссон, Дебринкат) Вегас – Колорадо – 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) Шайбы: 1:0 – 24 Так (Маршессо, Карлссон), 1:1 – 33 Джонсон (Ньето, Комо), 2:1 – 34 Маршессо (Карлссон, Теодор), 3:1 – 41 Теодор (Нил, Хаула), 4:1 – 59 Карлссон (Маршессо) Лос-Анджелес – Калгари – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) Шайбы: 1:0 – 24 Фанюф (Кемпе), 2:0 – 31 Копитар (Браун, Фанюф), 3:0 – 48 Картер (Браун, Копитар)

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