"Питтсбург" победил "Филадельфию", "Виннипег" по буллитам обыграл "Нэшвилл" в НХЛ

"Ванкувер" в гостях обыграл "Даллас".

Накануне состоялись очередные поединки регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Питтсбург" в овертайме победил "Филадельфию". "Виннипег" по буллитам победил "Нэшвилл" и вышел в плей-офф. Питтсбург – Филадельфия – 5:4 ОТ (1:2, 2:1, 1:1, 1:0) Шайбы: 0:1 – 5 Сэнхайм (Симмондс, Уил), 1:1 – 9 Брассар (Кессел, Шири), 1:2 – 11 Мэннинг (Филппула, Уил), 2:2 – 20 Хернквист (Шульц, Кессел), 3:2 – 22 Малкин (Думулин, Шульц), 3:3 – 37 Уил (Линдблум, Гостисбеер), 4:3 – 40 Кросби (Гюнцель, Шульц), 4:4 – 59 Кутюрье (Жиру, Гостисбеер), 5:4 – 62 Раст (Летанг, Кросби) Даллас – Ванкувер 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) Шайбы: 1:0 – 16 Янмарк-Нюлен, 1:1 – 17 Буше (Пулио, Йокинен), 1:2 – 34 Дауд (Йокинен, Стечер), 1:3 – 50 Виртанен (Буше, дель Зотто), 1:4 – 59 Мотте Виннипег – Нэшвилл 5:4 Б (0:2, 3:2, 1:0, 0:0) Шайбы: 0:1 – 10 Йоси (Арвидссон, Эллис), 0:2 – 20 Террис (Суббан, Экхольм), 1:2 –23 Коннор (Литтл, Перро), 1:3 – 26 Эллис (Террис, Фиала), 2:3 – 31 Бафлин (Армия, Уилер), 3:3 – 33 Литтл (Чьяро, Коннор), 3:4 – 35 Арвидссон (Форсберг, Джохансен), 4:4 – 40 Уилер (Коннор, Морроу) Миннесота – Бостон – 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1) Шайбы: 0:1 – 23 Пастрняк (Маршанд, Бержерон), 1:1 – 49 Койву (Паризе, Дамба), 1:2 – 60 Маршанд (Крюг) Эдмонтон – Анахайм 4:5 ОТ (0:0, 3:1, 1:3, 0:1) Шайбы: 1:0 – 21 Макдэвид (Нюджент-Хопкинс), 1:1 – 22 Мэнсон (Кеслер, Кольяно), 2:1 – 27 Рэтти (Макдэвид, Беннинг), 3:1 – 38 Драйзайтль (Хайра, Бир), 3:2 – 41 Хенрик (Перри, Петтерссон), 3:3 – 45 Перри (Ракелль, Фаулер), 4:3 – 52 Бир (Секера, Макдэвид), 4:4 – 58 Хенрик (Фаулер, Монтур), 4:5 - 61 Линдхольм (Гецлаф, Ракелль)

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