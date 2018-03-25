"Колорадо" обыграл "Вегас" по буллитам, "Флорида" победила "Аризону" в НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата.

Накануне прошли очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщает официальный сайт соревнований. Колорадо – Вегас – 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0) Шайбы: 1:0 – 13 Седерберг (Керфут, Комфер), 1:1 – 41 Маршессо (Теодор) Сан-Хосе – Калгари – 5:1 (2:1, 1:0, 2:0) Шайбы: 1:0 – 7 Диллон (Майер, Тирни), 2:0 – 9 Хансен (Гудроу, Бернс), 2:1 – 12 Стоун (Ферланд, Стюарт), 3:1 – 28 Кэйн (Тирни), 4:1 – 50 Браун (Карлссон, Кутюр), 5:1 – 52 Кэйн (Диллон, Павелски) Торонто – Детройт – 4:3 (1:0, 1:2, 2:1) Шайбы: 1:0 – 14 Капанен (ван Римсдайк, Бозак), 1:1 – 24 Ларкин (Манта), 1:2 – 29 Бертуцци (ДеКайзер, Зеттерберг), 2:2 – 34 Браун (Райлли, Дермотт), 2:3 – 44 Нильсен (Крунвалль, Витковски), 3:3 – 47 В. Нюландер (Мэттьюс), 4:3 – 52 Кадри (Марнер, Марло) Монреаль – Вашингтон – 4:6 (1:3, 1:1, 2:2) Шайбы: 1:0 – 8 Гальченюк ( де ла Роз), 1:1 – 11 Кузнецов ( Бэкстрем, Карлсон), 1:2 – 14 Уилсон ( Бэкстрем), 1:3 – 18 Уилсон (Бураковски, Бэкстрем), 1:4 – 24 Бигл (Чейссон, Орлов), 2:4 – 39 Юдон (Шоу, Джорди Бенн), 2:5 – 41 Кузнецов (Карлсон, Бэкстрем), 2:6 – 44 Оши (Бураковски, Ержабек), 3:6 – 49 Юдон (Райлли), 4:6 – 58 Галлахер (Петри, Друэн) Оттава – Каролина – 2:5 (1:1, 0:1, 1:3) Шайбы: 0:1 – 7 Ди Джузеппе (Зыков), 1:1 – 9 Райан (Карлссон, Дзингел), 1:2 – 37 Макгинн (Дж.Стаал, Дальбек), 1:3 – 48 Хэнифин (Зыков, Ахо), 1:4 – 49 Скиннер (Ди Джузеппе), 2:4 – 56 Шабо (Пяярви-Свенссон, Хоффман), 2:5 – 59 Дж.Стаал (Линдхольм, Уильямс) Флорида – Аризона – 4:2 (0:1, 0:1, 4:0) Шайбы: 0:1 – 14 Келлер (Степан, Паник), 0:2 – 21 Паник (Келлер, Степан), 1:2 – 46 Трочек (Йэндл, Макгинн), 2:2 – 49 Трочек (Юбердо, Пысик), 3:2 – 56 Мальгин (Мамин, Сивиур), 4:2 – 59 Макгинн (Трочек, Барков) Нью-Джерси – Тампа-Бэй – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) Шайбы: 1:0 – 17 Хишир (Мюллер, Бутчер), 2:0 – 30 Палмиери (Холл, Заха), 2:1 – 44 Палат (Пойнт, Сергачев) Айлендерс – Чикаго – 1:3 (0:0, 0:2, 1:1) Шайбы: 0:1 – 22 Кэйн (Густафссон, Шарп), 0:2 – 24 Саад (Оэстерле, Рутта), 1:2 – 57 Таварес (Хики, Ли), 1:3 – 58 Сибрук Рейнджерс – Баффало – 5:1 (2:0, 3:0, 0:1) Шайбы: 1:0 – 16 Крайдер (Фаст, Зибанежад), 2:0 – 18 Веси (Зукарелло-Асен), 3:0 – 23 Пионк (Хэйс, Веси), 4:0 – 28 Зибанежад (Пионк, Крайдер), 5:0 – 34 Веси (Хэйс, Спунер), 5:1 – 55 Райнхарт (О′Райлли, Окпосо) Коламбус – Сент-Луис – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) Шайбы: 0:1 – 3 Стеен (Бродзяк, Берглунд), 0:2 – 29 Тарасенко (Шварц, Шенн), 1:2 – 34 Эткинсон Миннесота – Нэшвилл – 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) Шайбы: 0:1 – 8 Джохансен (Форсберг, Суббан), 1:1 – 22 Эрикссон Эк (Уинник, Фолиньо), 2:1 – 33 Нидеррайтер (Мерфи, Цукер), 3:1 – 41 Цукер (Э.Стаал), 4:1 – 58 Паризе (Гранлунд) Эдмонтон – Лос-Анджелес – 3:2 (2:1, 1:1, 0:0) Шайбы: 1:0 – 1 Оберг, 2:0 – 15 Макдэвид (Ларссон, Рэтти), 2:1 – 16 Маззин (Картер, Пирсон), 3:1 – 24 Макдэвид (Секера, Слепышев), 3:2 – 26 Картер (Пирсон, Ридер)

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