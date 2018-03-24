"Даллас" потерпел седьмое поражение подряд в НХЛ

"Старз" проиграли "Бостон Брюинз" со счетом 2:3.

В ночь на субботу в Национальной хоккейной лиге "Даллас Старз" проиграл "Бостон Брюинз" и потерпел седьмое поражение подряд в лиге.

"Даллас" выигрывал со счетом 2:0 после двух периодов, но пропустил трижды в третьем и проиграл в седьмой раз подряд, сообщает официальный сайт лиги.

Решающий гол за 11,1 секунды до конца встречи забил Давид Пастрняк, лишивший "Старз" даже одного очка. "Брюинз" на четыре очка отстают от "Тампы" в борьбе за первое место Атлантического дивизиона и на семь баллов опережают "Торонто". Брэд Маршан набрал 3 (1+2) очка, Тим Шоллер забил красивый гол в меньшинстве, а Туукка Раск впервые в сезоне сделал 40 сэйвов.

"Старз" за семь матчей до конца регулярного сезона на четыре очка отстают от кубковой зоны.

"Это настоящий удар, - сказал тренер "Далласа" Кен Хичкок. - Надо прийти в себя... У нас есть 48 часов, чтобы подготовиться к следующему матчу".

НХЛ. Регулярный чемпионат.

23 марта.

Баффало – Монреаль – 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 24 Лехконен (Гальченюк, де ла Роз), 0:2 – 58 Байрон (Юдон, Друэн), 0:3 – 59 Галлахер (Шоу)

Питтсбург – Нью-Джерси – 3:4 ОТ (1:0, 0:3, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 2 Кросби (Гюнцель, Олексяк), 1:1 – 25 Бутчер (Холл, Сиверсон), 1:2 – 27 Колман (Заха, Стэффорд), 1:3 – 28 Хишир (Холл, Мур), 2:3 – 43 Думулин (Кросби), 3:3 – 50 Кессел (Шири, Брассар), 3:4 – 60 Холл (Хишир)

Сент-Луис – Ванкувер – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Берглунд (Стеен, Пьетранжело), 2:0 – 24 Берглунд (Бродзяк), 2:1 – 34 Ганье (Д.Седин, Х.Седин), 3:1 – 40 Тарасенко (Шварц), 4:1 – 57 Яшкин (Томпсон, Соботка)

Виннипег – Анахайм – 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 5 Грант (Петтерссон, Линдхольм), 1:1 – 6 Элерс (Шайфли, Уилер), 2:1 – 20 Шайфли (Моррисси, Уилер), 2:2 – 50 Ричи, 3:2 – 63 Коннор (Шайфли)

Даллас – Бостон – 2:3 (1:0, 1:0, 0:3)

Шайбы: 1:0 – 2 Линделль (Дикинсон, Маккензи), 2:0 – 39 Бенн (Джонс, Сегин), 2:1 – 41 Маршанд (Нэш, Пастрняк), 2:2 – 49 Шаллер (Миллер, Маршанд), 2:3 – 59 Пастрняк (Крейчи, Маршанд)