"Кременчук" одолел ""Донбасс" в третьем матче финальной серии УХЛ

Кременчужане выиграли со счетом 4:3 и сокралити общий счет серии до 1:2.

В Кременчуге завершился третий матч финальной серии чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором "Кременчук" обыграл донецкий "Донбасс". Матч завершился со счетом 4:3, сообщает официальный сайт соревнований. Решающий гол на 48-й минуте игры забил Глеб Кривошапкин. Четверый матч состоится в Кременчуге в воскресенье, 25 марта. ХК Кременчук — Донбасс 4:3 (1:0, 2:3, 1:0) Шайбы: 03:17 Шиманский — 1:0; 25:22 Лялька — 1:1; 25:41 Костиков — 1:2; 28:17 Чернышенко — 2:2; 36:23 Толстушко — 3:2; 36:31 Коренчук — 3:3; 47:42 Кривошапкин — 4:3 Счет в серии до четырех побед — 1:2

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