"Тампа" установила клубный рекорд по числу побед в сезоне НХЛ

Победа над "Нью-Йорк Айлендерс" стала 51-й в нынешнем регулярном чемпионате.

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге "Тампа-Бей Лайтнинг" обыграли "Нью-Йорк Айлендерс" и установили личный рекорд по количеству побед в сезоне.

"Тампа" выиграла у "Айлендерс" со счетом 7:6 и довела число побед в сезоне до 51-й, сообщает официальный сайт лиги.

Со 106 очками "Лайтнинг" на шесть баллов опережают "Бостон", у которого есть два матча в запасе. А тренер Джон Купер сравнялся с Джоном Тортореллой по числу побед в истории "Лайтнинг" (239).

Дублем у "Тампы" отметился Джей-Ти Миллер, а Брэйден Пойнт забил гол в меньшинстве и сделал две передачи.

"Айлендерс" отстают от зоны плей-офф на 10 очков за восемь оставшихся матчей до конца регулярного сезона. Нападающий "Нью-Йорка" Мэттью Барзал сделал одну передачу, ставшую для него 56-й в сезоне. Это лучший результат в лиге для новичка с сезона 2005-06, когда 63 паса сделал Сидни Кросби.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

22 марта.

Айлендерс – Тампа-Бэй – 6:7 (1:3, 2:4, 3:0)

Шайбы: 0:1 – 2 Чирелли (Гурде, Коберн), 0:2 – 2 Джонсон (Сергачев, Куниц), 1:2 – 10 Пулок (Таварес, Эберле), 1:3 – 14 Хедман (Палат, Пойнт), 1:4 – 22 Пойнт (Чирелли, Макдона), 2:4 – 23 Пулок (Эберле, Бовилье), 3:4 – 25 Ли (Бэйли), 3:5 – 28 Миллер (Коберн, Стэмкос), 3:6 – 31 Сергачев (Пойнт, Гурде), 3:7 – 38 Миллер (Хедман, Кучеров), 4:7 – 41 Ли (Таварес, Бэйли), 5:7 – 43 Бовилье (Эберле), 6:7 – 44 Бовилье (Барзэл, Бойчак)

Филадельфия – Рейнджерс – 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 7 Конекны (Жиру, Макдоналд), 1:1 – 13 Зибанежад (Пионк, Фаст), 2:1 – 23 Ворачек (Сэнхайм, Жиру), 3:1 – 28 Конекны (Жиру, Гудас), 3:2 – 37 Фаст (Спрул, Крайдер), 4:2 – 40 Линдблум (Ворачек, Патрик), 4:3 – 41 Фаст (Гилмор, О'Гара)

Каролина – Аризона – 6:5 (2:2, 2:3, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Скиннер (Ди Джузеппе, Линдхольм), 2:0 – 4 Зыков (Слэвин, Ахо), 2:1 – 8 Голигоски (Ричардсон), 2:2 – 19 Келлер (Степан, Ялмарссон), 3:2 – 21 Ди Джузеппе (Скиннер, Линдхольм), 3:3 – 24 Арчибальд (Доми), 3:4 – 25 Казинс (Строум, Фишер), 4:4 – 34 Терявяйнен (ван Римсдайк, Ахо), 4:5 – 39 Голигоски (Степан, Келлер), 5:5 – 49 Зыков (Терявяйнен, Слэвин), 6:5 – 58 Скиннер (Слэвин, Ди Джузеппе)

Коламбус – Флорида – 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 20 Эткинсон (Панарин), 2:0 – 23 Милано (Дюбуа, Калверт), 3:0 – 25 Джонс (Дюбуа, Эткинсон), 4:0 – 57 Ванек

Оттава – Эдмонтон – 2:6 (0:1, 0:1, 2:4)

Шайбы: 0:1 – 8 Каджула (Нерс, Оберг), 0:2 – 25 Макдэвид (Рэтти, Нюджент-Хопкинс), 0:3 – 44 Нюджент-Хопкинс (Макдэвид), 1:3 – 44 Дюшен (Шабо, Сиси), 1:4 – 45 Рэтти (Нерс, Макдэвид), 1:5 – 46 Каджула (Оберг, Лучич), 2:5 – 54 Хлапик (Райан, Габорик), 2:6 – 56 Макдэвид (Нерс, Нюджент-Хопкинс)

Детройт – Вашингтон – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Шайба: 0:1 – 46 Коннолли (Врана)

Нэшвилл – Торонто – 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 4 ван Римсдайк (Райлли, Марнер), 1:1 – 25 Арвидссон (Суббан), 1:2 – 35 Мэттьюс (ван Римсдайк, Райлли), 1:3 – 36 В. Нюландер, 1:4 – 40 Марнер (Бозак, Райлли), 1:5 – 43 Гардинер (Бозак, Браун), 2:5 – 55 Хартнелл (Уотсон, Фишер)

Чикаго – Ванкувер – 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 7 Эдлер (Х.Седин, Лайпсик), 1:1 – 8 Шмальц (Кэйн, Сибрук), 1:2 – 17 Х.Седин (Ганье, Д.Седин), 1:3 – 26 Хорват (Стечер, Голдобин), 1:4 – 29 Эдлер (Голдобин, Хорват), 1:5 – 43 Саттер (Арчибальд, дель Зотто), 2:5 – 56 Хаймор (Саад)

Колорадо – Лос-Анджелес – 1:7 (1:3, 0:2, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 3 Рантанен (Маккиннон, Ландескуг), 1:1 – 4 Копитар (Браун), 1:2 – 7 Маззин (Томпсон, Тоффоли), 1:3 – 19 Копитар (Маззин, Браун), 1:4 – 20 Ридер (Куик, Даути), 1:5 – 32 Копитар (Форборт, Томпсон), 1:6 – 43 Копитар, 1:7 – 49 Ридер (Фолин, Картер)

Сан-Хосе – Вегас – 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 3 Татар (Маршессо, Теодор), 1:1 – 23 Бернс (Хансен, Мартин), 2:1 – 60 Кутюр (Гертл, Влэшик)