"Питтсбург" обыграл "Монреаль", "Бостон" в овертайме уступил "Сент-Луису" в НХЛ

Состоялись четыре матча регулярного чемпионата.

В ночь на четверг состоялись четыре поединка регулярного чемпионата НХЛ. "Сент-Луис" в овертайме переиграл "Бостон" - 2:1, а "Питтсбург" дома одолел "Монреаль". Об этом сообщает официальный сайт соревнований. Баффало – Аризона – 1:4 (1:2, 0:0, 0:2) Шайбы: 0:1 – 3 Строум (Перлини, Голигоски), 1:1 – 11 Нолан (Болье, Родригес), 1:2 – 17 Степан (Келлер, Экман-Ларссон), 1:3 – 46 Паник (Степан, Келлер), 1:4 – 59 Доми (Чикран) Питтсбург – Монреаль – 5:3 (2:1, 1:2, 2:0) Шайбы: 1:0 – 9 Малкин (Хагелин), 2:0 – 17 Хернквист (Кессел, Малкин), 2:1 – 19 Друэн (Джорди Бенн, Байрон), 2:2 – 28 Щербак (Лерну, Юдон), 2:3 – 34 де ла Роз (Галлахер), 3:3 – 35 Кросби (Раст, Гюнцель), 4:3 – 42 Брассар (Мяяття, Гюнцель), 5:3 – 58 Гюнцель (Кросби, Кессел) Сент-Луис – Бостон – 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) Шайбы: 0:1 – 10 Донэто, 1:1 – 49 Шварц (Шенн, Стеен), 2:1 – 60 Шварц (Шенн, Парайко) Калгари – Анахайм – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) Шайбы: 0:1 – 12 Кольяно, 0:2 – 28 Каше (Хенрик, Бошемен), 0:3 – 38 Линдхольм (Гецлаф, Ракелль), 0:4 – 57 Бошемен (Гецлаф, Перри)

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