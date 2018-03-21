"Коламбус" одержал девятую победу подряд в НХЛ и вышел на 3-е место Столичного дивизиона

Игра против "Нью-Йорк Рейнджерс" завершилась со счетом 5:3.

Три гола и передача Артемия Панарина позволили "Коламбусу" продлить победную серию до девяти матчей и подняться на третье место Столичного дивизиона, опередив "Филадельфию Флайерс".

Панарин оформил второй хет-трик в НХЛ, и оба произошли в матчах с "Рейнджерс", сообщает официальный сайт лиги.

Голкипер Сергей Бобровский продлил личную победную серию до шести игр, сделав 29 сэйвов.

"Бобровский - это хребет команды, который держит нас в игре даже в неудачные дни, - сказал тренер "Коламбуса" Джон Торторелла. - Это самая важная позиция в хоккее. Если команда участвует в плей-офф, она должна полагаться на вратаря. И за нас играет один из лучших вратарей".

В восьми матчах против "Рейнджерс" Панарин забил 10 голов. А всего в последних 16 играх на его счету 22 (10+22) балла. Он стал вторым после Никиты Филатова российским игроком "Коламбуса", которому удалось сделать хет-трик.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

20 марта.

Рейнджерс – Коламбус – 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)

Шайбы: 0:1 – 14 Веннберг (Мюррей, Ванек), 0:2 – 29 Панарин (Летесту, Коул), 1:2 – 33 Хэйс (Фаст), 1:3 – 44 Нутиваара (Фолиньо, Панарин), 2:3 – 47 Зибанежад (Бучневич, Пионк), 2:4 – 51 Панарин (Фолиньо, Эткинсон), 3:4 – 58 Крайдер (Спрул, Шей), 3:5 – 59 Панарин (Коул)

Айлендерс – Питтсбург – 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 5 Барзэл (Ледди, Бойчак), 2:0 – 10 Пелек (Лэдд, Фриц), 2:1 – 37 Шири (Брассар, Кессел), 3:1 – 45 Ли (Таварес, Барзэл), 4:1 – 57 Эберле (Пулок, Таварес)

Каролина – Эдмонтон – 3:7 (2:3, 1:3, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 4 Макгинн (Оберг, Драйзайтль), 1:1 – 4 Каджула, 1:2 – 6 Беннинг (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 1:3 – 9 Строум, 2:3 – 14 Ахо (Дж.Стаал, Фолк), 2:4 – 21 Оберг (Драйзайтль), 3:4 – 24 Терявяйнен (Линдхольм, Ахо), 3:5 – 31 Овитю (Оберг, Драйзайтль), 3:6 – 35 Драйзайтль (Овитю, Пулюярви), 3:7 – 53 Пулюярви (Строум, Лучич)

Вашингтон – Даллас – 4:3 (0:1, 3:2, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 16 Сегин (Клингберг, Радулов), 1:1 – 24 Оши (Овечкин, Эллер), 2:1 – 25 Нисканен, 2:2 – 31 Радулов (Бенн, Клингберг), 3:2 – 33 Овечкин (Оши, Карлсон), 3:3 – 38 Бенн, 4:3 – 55 Карлсон (Овечкин, Эллер)

Детройт – Филадельфия – 5:4 Б (0:0, 3:1, 1:3)

Шайбы: 1:0 – 26 Ларкин (Хелм), 2:0 – 27 Гленденинг (Дэйли), 2:1 – 28 Кутюрье (Гостисбеер, Жиру), 3:1 – 29 Свечников (Ларкин, Фрк), 3:2 – 47 Рид (Лехтеря, Лоутон), 3:3 – 49 Гостисбеер (Жиру, Ворачек), 4:3 – 54 Ларкин (Манта), 4:4 – 54 Конекны (Жиру, Кутюрье)

Тампа-Бэй – Торонто – 4:3 (0:1, 1:2, 3:0)

Шайбы: 0:1 – 15 ван Римсдайк (Кэррик, Марнер), 0:2 – 21 ван Римсдайк (Кадри, Бозак), 0:3 – 35 Хайман, 1:3 – 36 Хедман (Эрни, Стэмкос), 2:3 – 41 Макдона (Сергачев, Гурде), 3:3 – 43 Кучеров, 4:3 – 49 Киллорн (Гурде, Чирелли)

Оттава – Флорида – 2:7 (1:2, 1:4, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 2 Сивиур (Хэйли, Пысик), 1:1 – 12 Силофф (Пайэтт, Пажо), 1:2 – 15 Йэндл (Юбердо), 1:3 – 22 Дадонов (Бьюгстэд, Барков), 1:4 – 27 Макканн (Макгинн), 2:4 – 33 Габорик, 2:5 – 36 Ватрано (Макканн, Йэндл), 2:6 – 37 Бьюгстэд (Барков, Дадонов), 2:7 – 52 Макгинн (Макканн, Ватрано)

Виннипег – Лос-Анджелес – 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 28 Браун (Фанюф, Копитар), 1:1 – 37 Коннор (Уилер, Шайфли), 2:1 – 61 Коннор (Моррисси, Литтл)

Чикаго – Колорадо – 1:5 (1:0, 0:3, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 15 Сибрук (Тэйвс, Кэйн), 1:1 – 22 Керфут (Жирар, Уилсон), 1:2 – 25 Рантанен (Бэрри, Маккиннон), 1:3 – 32 Бэрри (Маккиннон, Рантанен), 1:4 – 58 Джонсон, 1:5 – 59 Керфут (Ворсофски, Бурк)

Вегас – Ванкувер – 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 3 Маршессо (Макнэбб, Карлссон), 2:0 – 4 Икин (Так, Теодор), 3:0 – 19 Бельмар (Ривс, Носек), 4:0 – 34 Татар (Шмидт, Хаула), 4:1 – 48 Саттер (Бьега, Пулио)

Сан-Хосе – Нью-Джерси – 6:2 (3:1, 3:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 5 Фер (Бернс, Мартин), 1:1 – 11 Холл (Стэффорд), 2:1 – 12 Павелски (Бернс, Лабанк), 3:1 – 15 Хансен (Гудроу, Демело), 4:1 – 30 Гудроу (Диллон), 5:1 – 31 Кутюр (Диллон), 6:1 – 38 Бедкер (Тирни, Бернс), 6:2 – 58 Колман (Стэффорд, Марун)