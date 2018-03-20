"Коламбус" обыграл "Бостон", "Лос-Анджелес" в овертайме одолел "Миннесоту" в НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата.

Накануне состоялись матчи чемпионата НХЛ, об этом сообщает официальный сайт соревнований. "Калгари" уступил на выезде "Аризоне", а "Коламбус" вырвал победу у "Бостона" в овертайме. Баффало – Нэшвилл – 0:4 (0:0, 0:2, 0:2) Шайбы: 0:1 – 32 Фишер (Саломяки, Хартнелл), 0:2 – 37 Джохансен (Арвидссон, Форсберг), 0:3 – 56 Форсберг (Террис, Арвидссон), 0:4 – 59 Хартман (Сиссонс, Емелин) Бостон – Коламбус – 4:5 ОТ (0:1, 3:1, 1:2, 0:1) Шайбы: 0:1 – 4 Дженнер (Ванек), 1:1 – 25 Донэто (Хейнен, Крюг), 2:1 – 27 Маршанд (Миллер, Пастрняк), 3:1 – 36 Нэш (Маршанд, Донэто), 3:2 – 36 Милано (Фолиньо, Мюррей), 3:3 – 45 Ванек (Дженнер, Нутиваара), 4:3 – 51 Крейчи (Хейнен, Донэто), 4:4 – 51 Панарин (Фолиньо), 4:5 – 62 Эткинсон (Веннберг, Мюррей) Монреаль – Флорида – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) Шайбы: 0:1 – 18 Экблад, 0:2 – 46 Барков (Бьюгстэд, Пысик) Миннесота – Лос-Анджелес – 3:4 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 0:1) Шайбы: 0:1 – 18 Пирсон (Даути, Браун), 0:2 – 26 Картер (Даути, Маззин), 1:2 – 32 Паризе (Мерфи, Нидеррайтер), 2:2 – 39 Э.Стаал (Дамба, Сутер), 3:2 – 57 Эрикссон Эк (Койл, Цукер), 3:3 – 59 Браун (Копитар, Даути). 3:4 – 64 Картер (Куик, Кемпе) Аризона – Калгари – 5:2 (0:0, 2:2, 3:0) Шайбы: 1:0 – 25 Паник (Степан, Келлер), 1:1 – 29 Хэмилтон (Стюарт, Джиордано), 1:2 – 35 Монахан (Хэмилтон, Годро), 2:2 – 37 Доми, 3:2 – 56 Экман-Ларссон (Перлини, Доми), 4:2 – 58 Экман-Ларссон, 5:2 – 59 Доми (Степан, Дворак)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter