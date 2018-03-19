"Колорадо" разгромил "Детройт", "Чикаго" уступил "Сент-Луису" в НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата.

В ночь на понедельник прошли очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Вегас" на своей площадке разгромил "Калгари", "Каролина" вырвала победу у "Айлендерс", а "Сент-Луис" вновь спасся в овертайме во встрече с "Чикаго".

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Колорадо – Детройт – 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 3 Ландескуг (Задоров, Маккиннон), 2:0 – 14 Комо (Ньето, Седерберг), 3:0 – 31 Маккиннон (Рантанен, Ландескуг), 3:1 – 32 Абделькадер (Гленденинг, Фрк), 4:1 – 47 Маккиннон (Ландескуг, Комо), 5:1 – 56 Бэрри (Рантанен, Жирар)

Вегас – Калгари – 4:0 (0:0, 4:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 25 Миллер (Перрон, Шмидт), 2:0 – 26 Карлссон (Нил), 3:0 – 33 Карлссон (Маршессо), 4:0 – 34 Карлссон (Шмидт)

Филадельфия – Вашингтон – 6:3 (0:0, 3:1, 3:2)

Шайбы: 1:0 – 22 Гостисбеер (Жиру), 1:1 – 35 Овечкин (Карлсон, Бойд), 2:1 – 38 Линдблум (Ворачек), 3:1 – 39 Проворов (Кутюрье, Гудас), 4:1 – 41 Симмондс (Гудас, Хегг), 4:2 – 50 Стивенсон (Врана), 5:2 – 54 Симмондс, 5:3 – 56 Карлсон (Овечкин, Бэкстрем), 6:3 – 59 Ворачек (Кутюрье)

Айлендерс – Каролина – 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 2 Слэвин (Раск, Нордстрем), 0:2 – 4 Стемпняк, 1:2 – 30 Бэйли (Таварес, Пулок), 2:2 – 32 Ли (Таварес, Барзэл), 2:3 – 34 Раск (Нордстрем, Слэвин), 3:3 – 48 Ли (Таварес, Бэйли), 3:4 – 53 ван Римсдайк (Ахо, Терявяйнен)

Тампа-Бэй – Эдмонтон – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 1 Рэтти, 1:1 – 15 Хедман (Пойнт), 2:1 – 22 Кучеров (Стэмкос), 3:1 – 51 Кучеров ( Миллер, Стэмкос)

Виннипег – Даллас – 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 19 Лайне (Бафлин, Уилер), 1:1 – 21 Янмарк-Нюлен (Питлик, Факса), 2:1 – 22 Чьяро (Лаури, Армия), 3:1 – 26 Лайне (Штястны, Элерс), 3:2 – 37 Бенн (Радулов, Клингберг), 4:2 – 58 Уилер (Шайфли, Копп)

Чикаго – Сент-Луис – 4:5 ОТ (2:0, 1:2, 1:2, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 13 Дебринкат (Кит, Шмальц), 2:0 – 19 Дебринкат (Оэстерле, Юрчо), 2:1 – 22 Стеен (Пьетранжело, Данн), 2:2 – 25 Данн (Шенн, Пьетранжело), 3:2 – 39 Кемпф (Кит, Хиностроза), 3:3 – 55 Соботка (Данн, Бродзяк), 4:3 – 56 Дебринкат (Юрчо, Анисимов), 4:4 – 58 Пьетранжело (Данн, Шварц), 4:5 – 63 Берглунд (Пьетранжело, Стеен)

Анахайм – Нью-Джерси – 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Гецлаф, 2:0 – 6 Сильверберг (Линдхольм, Мэнсон), 2:1 – 30 Палмиери (Холл, Зэйджак), 3:1 – 47 Монтур (Ракелль, Гецлаф), 4:1 – 50 Ракелль (Петтерссон, Фаулер), 4:2 – 50 Марун (Ноусен, Ватанен)