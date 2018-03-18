"Донбасс" вышел вперед в финальной серии Украинской хоккейной лиги против "Кременчуга"

Донецкий клуб "всухую" обыграл "Кременчуг" в первой встрече.

В Дружковке стартовала финальная серия второго сезона Украинской хоккейной лиги – «Донбасс» принимал «Кременчуг».

Отметим, что команды-финалисты проведут между собой матчи до четырех побед одного из соперников.

В стартовом матче за 5 минут до конца первого периода Андрею Денискину удалось реализовать свой сольный проход и забить первую шайбу - "Донбасс" вышел вперед.

Вторая двадцатиминутка прошла по сценарию первой – донецкий клуб не прекращал прессинговать противника, навязывая кременчужанам свою игру. Это отразилось и на счёте – Вадим Мазур воспользовался ошибкой в обороне команды Александра Савицкого и увеличил счёт на табло.

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В заключительном периоде "горожане" собрались, стали намного активнее играть в атаке и несколько раз настойчиво пытались "размочить" Богдана Дьяченко, однако голкипер «Донбасса» уверенно справлялся с атаками соперника. Кроме того, Андрею Денискину удалось сделать дубль и забросить третью безответную шайбу в ворота "Кременчуга".

Таким образом, «Донбасс» вышел вперёд в финальной серии плей-офф чемпионата УХЛ. Следующая встреча «Донбасса» и «Кременчука» состоится 20 марта также в Дружковке.

«Донбасс» – «Кременчук» 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 Денискин (Игнатенко), 15:25. 2:0 Мазур (Свищев), 36:50. 3:0 Денискин (Захаров, Лялька - больш.), 46:59.

«Донбасс»: Дьяченко; Матвиенко - Александров, Игнатенко - Шпак, Жовнир - Ордынский, Григорьев - Фирсов; Луговой - Кузьмик - Коренчук, Лялька - Захаров - Денискин, Савченко - Коваленко - Костиков, Свищев - Мазур - Ворона.

«Кременчук»: Власенко; Козачук - Толстушко, Грицких - Костюк, Горлушко - Савицкий, Наливайко; Бойков - Карпенко - Чернышенко, Алексанян-Петрович - Кривошапкин - Рубан, Чорный - Гриценко - Полищук, Ефимочкин - Шиманский - Сеник.