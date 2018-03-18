"Рейнджерс" уступил "Сент-Луису", "Бостон" разгромил "Тампу-Бэй" в НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата.

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Сент-Луис" на своей площадке обыграл "Рейнджерс" - 4:3, забросив решающую шайбу в овертайме. Об этом сообщает официальный сайт соревнований. Баффало – Чикаго – 5:3 (1:0, 1:2, 3:1) Шайбы: 1:0 – 18 Пулио (Райнхарт, Ристолайнен) 1:1 – 28 Оэстерле (Тэйвс, Кэйн) 2:1 – 31 О′Райлли (Айкел, Райнхарт) 2:2 – 34 Юрчо () 2:3 – 40 Тэйвс (Кэйн, Саад) 3:3 – 42 Баптист (Антипин, Болье) 4:3 – 58 Баптист (Ларссон, Сканделла) 5:3 – 59 Райнхарт (О′Райлли) Флорида – Эдмонтон – 2:4 (0:0, 2:1, 0:3) Шайбы: 1:0 – 28 Ватрано () 1:1 – 31 Нюджент-Хопкинс (Драйзайтль) 2:1 – 35 Трочек (Экблад, Маккензи) 2:2 – 40 Макдэвид (Нюджент-Хопкинс, Рэтти) 2:3 – 46 Ларссон (Макдэвид, Нерс) 2:4 – 59 Рэтти (Макдэвид) Лос-Анджелес – Нью-Джерси – 0:3 (0:2, 0:0, 0:1) Шайбы: 0:1 – 8 Грабнер, 0:2 – 13 Хишир (Гиббонс, Сиверсон) 0:3 – 46 Вуд (Бойл) Торонто – Монреаль – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) Шайбы: 1:0 – 16 В. Нюландер (Гардинер), 2:0 – 23 Капанен (Макиленни, Дермотт), 3:0 – 39 Кадри (Райлли, Марнер), 4:0 – 55 Юнссон (Кэррик, Хайман) Тампа-Бэй – Бостон – 0:3 (0:2, 0:1, 0:0) Шайбы: 0:1 – 3 Пастрняк (МакКуайд, Крюг), 0:2 – 10 Бэкес (Маршанд, Крюг), 0:3 – 32 Нэш (Нэш, Крюг) Каролина – Филадельфия – 2:4 (1:0, 0:0, 1:4) Шайбы: 1:0 – 15 Дж.Стаал (Терявяйнен, Слэвин), 1:1 – 48 Конекны (Симмондс, Сэнхайм), 2:1 – 50 Слэвин (Дж.Стаал, Ахо), 2:2 – 51 Ворачек (Патрик, Линдблум), 2:3 – 54 Филппула (Симмондс), 2:4 – 58 Раффль (Кутюрье) Коламбус – Оттава – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) Шайбы: 0:1 – 12 Берроуз (О′Брайен), 1:1 – 16 Дженнер (Ванек), 2:1 – 36 Нутиваара (Фолиньо, Бьоркстранн) Сент-Луис – Рейнджерс – 4:3 ОТ (1:0, 1:3, 1:0, 1:0) Шайбы: 1:0 – 15 Пьетранжело (Соботка, Томпсон), 1:1 – 20 Зибанежад (Крайдер, Фаст), 2:1 – 22 Сошников (Гуннарссон, Торберн), 2:2 – 32 Зукарелло-Асен (Хэйс, Пионк), 2:3 – 34 Зибанежад (Бучневич, Крайдер), 3:3 – 45 Пьетранжело (Шварц, Данн), 4:3 – 61 Шенн (Соботка, Пьетранжело) Аризона – Миннесота – 1:3 (0:1, 1:0, 0:2) Шайбы: 0:1 – 7 Нидеррайтер (Сутер, Дамба), 1:1 – 24 Келлер (Паник), 1:2 – 50 Фолиньо (Эрикссон Эк, Уинник), 1:3 – 59 Э.Стаал (Койл) Ванкувер – Сан-Хосе – 3:5 (1:2, 2:1, 0:2) Шайбы: 1:0 – 10 Голдобин (Буше, Пулио), 1:1 – 14 Лабанк (Бернс, Кэйн), 1:2 – 16 Кутюр (Диллон, Гертл), 1:3 – 21 Майер (Демело, Диллон), 2:3 – 25 Хорват (Эдлер, Ганье), 3:3 – 31 Эдлер (Д.Седин, Ганье), 3:4 – 46 Майер (Браун, Лабанк), 3:5 – 59 Гертл.

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