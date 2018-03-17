"Нэшвилл" стал первой командой НХЛ, обеспечившей себе место в плей-офф

"Предаторз" обыграли "Колорадо Эвеланш" со счетом 4:2.

В ночь на субботу в Национальной хоккейной лиге определилась первая команда-участник плей-офф - Кубка Стэнли.

"Нэвилл Предаторз" обыграли "Колорадо Эвеланш" со счетом 4:2 и уже точно займут место среди 16 лучших команд лиги, сообщает официальный сайт НХЛ.

В прошлом году "Нэшвилл" стал последней командой, завоевавшей путевку в плей-офф. В этом сезоне "Предаторз" сделали это первыми в статусе лидера общей таблицы и уже главного претендента на Президентский кубок. "Нэшвилл" в четвертый раз подряд вышел в плей-офф и 11-й раз в истории.

"Нэшвилл" набрал очки в 14-й игре подряд (13-0-1) и на 10 очков опережает "Виннипег" в борьбе за лидерство в Центральном дивизионе, и на девять очков "Вегас" в борьбе за первое место Западной конференции. В сражении за Президентский кубок "Предаторз" на четыре очка опережают "Тампу", которая провела на одну игру меньше.

Победу команде Питера Лавиолетта принесли дубли Колтона Сиссонса и Филипа Форсберга, а также 33 сэйва Юсе Сароса.

"Колорадо" потерпел первое поражение в основное время за 10 матчей (6-1-3). Голами у "Эвеланш" отметились Габриэль Ландеског и Нэйтан Маккиннон, а Семен Варламов сделал 23 сэйва. Маккиннон продлил результативную серию до 11 матчей, в которых он набрал 21 очко.

НХЛ. Регклярный чемпионат.

16 марта.

Вашингтон – Айлендерс – 6:3 (1:0, 2:1, 3:2)

Шайбы: 1:0 – 14 Оши (Кузнецов, Овечкин), 1:1 – 25 Барзэл, 2:1 – 27 Бэкстрем (Карлсон, Кузнецов), 3:1 – 37 Нисканен ( Бэкстрем, Чейссон), 4:1 – 41 Чейссон (Орлов, Врана), 5:1 – 50 Врана (Чейссон), 5:2 – 53 Нелсон (Пулок, Эберле), 5:3 – 56 Таварес (Пулок, Барзэл), 6:3 – 58 Эллер (Бигл)

Оттава – Даллас – 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 10 Сегин (Радулов, Бенн), 1:1 – 42 Габорик (Шабо, Дзингел), 2:1 – 56 Дюшен (Хоффман, Карлссон), 2:2 – 58 Питлик (Бенн, Хэмьюс), 3:2 – 63 Хоффман (Карлссон, Дюшен)

Колорадо – Нэшвилл – 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 17 Сиссонс (Смит, Суббан), 1:1 – 19 Маккиннон (Рантанен, Бэрри), 2:1 – 23 Ландескуг (Ворсофски, Бурк), 2:2 – 26 Форсберг (Йоси, Смит), 2:3 – 33 Сиссонс (Бонино, Хартман), 2:4 – 58 Форсберг (Арвидссон)

Калгари – Сан-Хосе – 4:7 (1:1, 2:4, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 6 Кэйн (Хансен), 1:1 – 16 Брауэр (Стэйджан, Лазар), 2:1 – 22 Янковски (Хэтэуэй), 2:2 – 26 Кэйн (Диллон, Демело), 3:2 – 30 Годро (Стоун, Ферланд), 3:3 – 31 Лабанк (Бернс), 3:4 – 36 Кэйн (Тирни), 3:5 – 38 Гертл (Влэшик, Браун), 3:6 – 41 Кэйн (Павелски), 4:6 – 54 Ферланд (Хэмилтон, Монахан), 4:7 – 56 Фер (Гертл)

Анахайм – Детройт – 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 6 Ричи (Хенрик, Каше), 1:1 – 17 Грин (ДеКайзер, Ларкин), 2:1 – 22 Грант (Сильверберг), 2:2 – 27 Нюквист (Зеттерберг, Абделькадер), 3:2 – 36 Перри (Ракелль, Гецлаф), 4:2 – 45 Кеслер (Сильверберг, Кольяно)

Вегас – Миннесота – 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 7 Цукер (Нидеррайтер), 0:2 – 25 Койл (Брудин, Каллен), 0:3 – 27 Дамба (Э.Стаал, Цукер), 1:3 – 53 Хаула (Миллер, Перрон), 1:4 – 59 Паризе (Гранлунд, Койву), 2:4 – 59 Карпентер (Хаула, Перрон)