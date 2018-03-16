"Коламбус" выиграл в шестой раз подряд и догнал "Филадельфию" в таблице Столичного дивизиона НХЛ

"Блю Джекетс" выиграли у "Филадельфии Флайерз" со счетом 5:3.

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге "Коламбус" одержал шестую победу подряд и сравнялся с "Филадельфией" на третьем месте Столичного дивизиона.

"Коламбус" выиграл у "Филадельфии" со счетом 5:3, сообщает официальный сайт лиги.

Победа "Блю Джекетс" была достигнута за счет хет-трика Кэма Аткинсона, двух передач продлившего результативную серию до шести матчей Артемия Панарина и 26 сэйвов Сергея Бобровского. "Флайерз" проиграли в седьмой раз в последних восьми матчах, а вратарь Петр Мразек был заменен на Алекса Лиона после четырех пропущенных шайб с 10 бросков. Аткинсон оформил хет-трик на последней секунде третьего периода, сначала промахнувшись по пустым воротам, но со второй попытки поразив цель. На данный момент "Флайерз" находятся выше в таблице за счет большего числа побед в основное время и овертаймах (33 против 32).

НХЛ. Регулярный чемпионат.

15 марта.

Филадельфия – Коламбус – 3:5 (1:3, 2:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 9 Бьоркстранн (Милано, Джонс), 0:2 – 9 Дженнер (Ванек, Джонсон), 1:2 11 Жиру (Макдоналд, Конекны), 1:3 – 18 Эткинсон (Панарин, Веренски), 2:3 – 20 Гостисбеер (Кутюрье, Проворов), 2:4 – 23 Эткинсон (Савар), 3:4 – 32 Макдоналд (Конекны, Сэнхайм), 3:5 – 59 Эткинсон (Савар, Панарин)

Айлендерс – Вашингтон – 3:7 (2:3, 0:2, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 2 Нелсон (Пулок, Фриц), 1:1 – 10 Эллер (Коннолли, Врана), 1:2 – 11 Оши ( Бэкстрем, Бураковски), 2:2 – 12 Лэдд (Эберле, Барзэл), 2:3 – 17 Орлов (Уилсон, Кузнецов), 2:4 – 23 Бураковски (Нисканен, Ержабек), 2:5 – 30 Бэкстрем (Кузнецов, Орлов), 2:6 – 55 Карлсон (Кузнецов, Овечкин), 3:6 – 56 Пулок (Фриц), 3:7 – 58 Оши ( Бэкстрем, Орлов)

Баффало – Торонто – 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 3 ван Римсдайк (Браун, Райлли), 0:2 – 6 ван Римсдайк (Гардинер, Полак), 1:2 – 14 Райнхарт (Родригес, Уилсон), 1:3 – 26 Кэррик (В. Нюландер, Марло), 1:4 – 34 Бозак (Марнер, ван Римсдайк), 2:4 – 39 Поминвилл (Родригес, Ристолайнен), 2:5 – 59 Марло

Флорида – Бостон – 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 6 Экблад (Дадонов, Бьюгстэд), 2:0 – 9 Бьюгстэд (Мэтисон, Дадонов), 3:0 – 34 Трочек (Барков, Йэндл)

Монреаль – Питтсбург – 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 3 Лехконен (Гальченюк, Петри), 2:0 – 6 Байрон (Гальченюк, Галлахер), 2:1 – 10 Кессел (Брассар, Раст), 2:2 – 14 Хернквист (Летанг, Малкин), 2:3 – 30 Малкин (Кросби, Летанг), 3:3 – 32 Делорье (Друэн, Карр), 3:4 – 52 Хернквист (Думулин, Хагелин), 3:5 – 58 Раст (Олексяк, Хернквист)

Сент-Луис – Колорадо – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 10 Маккиннон (Ландескуг, Рантанен), 0:2 – 13 Маккиннон (Рантанен, Бэрри), 1:2 – 29 Эдмундсон (Яшкин, Парайко), 1:3 – 36 Рантанен (Ландескуг), 1:4 – 59 Рантанен (Маккиннон, Ландескуг)

Виннипег – Чикаго – 6:2 (5:1, 0:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 1 Саад (Мерфи, Кэйн), 1:1 – 3 Штястны (Лайне, Элерс), 2:1 – 5 Армия (Копп, Труба), 3:1 – 9 Рословик, 4:1 – 17 Литтл (Труба, Рословик), 5:1 – 18 Коннор (Уилер, Литтл), 5:2 – 35 Шарп (Хэйден, Шмальц), 6:2 – 59 Коннор ()

Лос-Анджелес – Детройт 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)

Шайбы: 1:0 – 8 ЛаДуэ (Копитар, Иафалло), 1:1 – 40 Нюквист (Нильсен, Крунвалль), 2:1 – 48 Копитар (Браун, Даути), 3:1 – 58 Браун (Даути, Копитар), 4:1 – 58 Тоффоли (Копитар, Даути)

Аризона – Нэшвилл – 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 24 Дворак (Доми), 1:1 – 25 Эллис (Террис, Смит), 2:1 – 36 Экман-Ларссон (Степан, Келлер), 2:2 – 40 Террис (Смит, Фиала), 2:3 – 44 Фиала (Террис)