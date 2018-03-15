"Вегас" уступил "Нью-Джерси" и упустил шанс побороться за лидерство в Западной конференции НХЛ

Матч завершился разгромом команді из Лас-Вегаса со счетом 3:8.

В ночь на четверг в Национальной хоккейной лиге состоялись 5 матчей регулярного чемпионата, в центральном из которых "Вегас Голден Найтс" проиграл "Нью-Джерси Девилз".

Матч завершился со счетом 3:8, сообщает официальный сайт лиги.

Таким образом, "Вегас" упустил шанс побороться за лидерство в турнирной таблице Западной конференции. У "Голден Найтс" и "Невилл Предаторз" по 68 игр, но у "Вегаса" на 5 поражений больше в основное время - 93 балла против 98 у соперника. Те, в свою очередь, проиграли на 5 матчей больше в овертайме (по 1 очку за игру).

Торонто – Даллас – 6:5 Б (2:2, 0:2, 3:1)

Шайбы: 1:0 – 4 ван Римсдайк (Кэррик, Бозак), 2:0 – 4 Кадри, 2:1 – 14 Бенн (Линделль, Сегин), 2:2 – 16 Факса (Питлик, Патерин), 2:3 – 24 Сегин, 2:4 – 34 Элие (Клингберг, Шор), 3:4 – 45 ван Римсдайк (Дермотт, Бозак), 4:4 – 50 ван Римсдайк (Райлли, Марнер), 4:5 – 53 Ричи (Бенн, Сегин), 5:5 – 59 Марло (Гардинер, Марнер)

Рейнджерс – Питтсбург – 4:3 ОТ (0:0, 0:2, 3:1)

Шайбы: 0:1 – 21 Раст (Брассар), 0:2 – 22 Шейэн (Роуни, Летанг), 1:2 – 48 Крайдер (Пионк, Бучневич), 2:2 – 54 Фаст (Крайдер, Стаал), 2:3 – 55 Хагелин (Мяяття), 3:3 – 56 Зибанежад (Пионк, Крайдер), 4:3 – 62 Зибанежад (Пионк, Крайдер)

Эдмонтон – Сан-Хосе – 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 2 Каджула (Хайра, Кэссиан), 1:1 – 8 Гертл (Бедкер, Кутюр), 2:1 – 27 Клефбом (Оберг, Макдэвид), 2:2 – 30 Кутюр (Павелски, Бернс), 3:2 – 41 Нюджент-Хопкинс (Макдэвид, Клефбом), 3:3 – 49 Диллон (Бедкер), 4:3 – 62 Зибанежад (Пионк, Крайдер)

Вегас – Нью-Джерси – 3:8 (0:2, 2:2, 1:4)

Шайбы: 0:1 – 6 Колман (Гиббонс), 0:2 – 8 Хишир (Ватанен, Сиверсон), 0:3 – 21 Зэйджак (Бутчер, Грабнер), 0:4 – 22 Ноусен (Грин), 1:4 – 31 Хаула (Шмидт, Миллер), 2:4 – 38 Миллер, 2:5 – 42 Колман, 2:6 – 47 Грабнер (Гиббонс, Хишир), 2:7 – 50 Палмиери (Холл, Марун), 2:8 – 54 Холл (Бойл), 3:8 – 59 Хаула

Анахайм – Ванкувер – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 2 Монтур (Чимера), 2:0 – 33 Чимера (Келли), 3:0 – 59 Монтур (Каше, Ричи)