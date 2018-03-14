«Кременчук» обыграл "Белый Брас" в овертайме и стал вторым финалистом плей-офф УХЛ

Матч завершился со счетом 5:4.

В Кременчуге завершился третий матч полуфинальной серии плей-офф УХЛ, в которой "Кременчук" обыграл "Белый Барс" и вышел в финал.

Матч завершился со счетом 5:4, сообщает официальный сайт лиги.

Настрой «Белого Барса» на победу в этом матче был очевиден с первых минут, ведь сейчас белоцерковцам нужно было, как никогда, проявлять характер, чтобы продлить серию и получить ещё один шанс побороться за путёвку в финал плей-офф УХЛ.

Поединок команды начали на скоростях, опасно атакуя ворота противника, очевидно, сделав ставку на быстрый гол. С этой ставкой наставник белоцерковцев не прогадал – уже на третьей минуте периода Никита Лесников, благодаря пасу Владислава Куцевича, открыл счёт в матче. Закрепила свой успех команда Константина Буценко уже спустя пять минут, когда Кирилл Бондаренко смог воспользоваться численным преимуществом «барсов» и пробить Виталия Власенко.

Отыграться кременчужанам получилось в этом же периоде – Всеволод Толстушко реализовал первое большинство для «Кременчука», однако, минимальным разрыв в счёте продержался ровно 20 секунд – сразу после прострела 43-го номера "горожан", Максим Разумов реализовал свой индивидуальный проход, сделав цифры на табло 1:3 в пользу гостей.

Вторую двадцатиминутку хозяева начали с молниеносной шайбы Дмитрия Чернышенко, что показало качественную работу над ошибками кременчужан во время первого перерыва. Но недолго на улице "горожан" был праздник – ненужное удаление сыграло на руку "барсам", и Кирилл Бондаренко сделал дубль, тем самым вновь увеличив разрыв между командами до двух шайб.

На старте заключительного периода команда Александра Савицкого сделала огромный и отчасти героический рывок к победе – благодаря точным броскам Сергея Алексаняна-Петровича и Тимура Гриценко «Кременчук» сравнял счёт в поединке, и команды стали играть фактически до первой заброшенной шайбы.

Правда, до конца основного времени ни один из клубов так и не смог выйти вперёд, а значит зрителей ждал второй овертайм в трёх матчах плей-офф между командами.

Начав дополнительный период в большинстве, «Кременчук» прощупал почву у чужих ворот, и как только составы команд стали равными, забросил победную шайбу – Дмитрий Чернышенко подставил клюшку под прострел Антона Бойкова, и вывел свою команду в финал второго этапа чемпионата.

Таким образом, хоккеисты «Белого Барса» заканчивают выступления в этом сезоне, а «Кременчук» второй год подряд выходит в финал плей-офф УХЛ, в котором уже через три дня сразится с действующем чемпионом Украины «Донбассом»

«Кременчук» – «Белый Барс» 5:4 ОТ (1:3, 1:1, 2:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 Лесников (Куцевич, Даниленко), 02:14. 0:2 Бондаренко (Ромащенко, Тимченко - больш.), 06:44. 1:2 Толстушко (Бойков, Карпенко - больш.), 16:52. 1:3 Разумов (Грицюк, Табашник), 17:59. 2:3 Чернышенко (Толстушко - больш.), 20:10. 2:4 Бондаренко (Тимченко, Герцик), 22:07. 3:4 Алексанян-Петрович (Т. Гриценко, Грицких), 42:06. 4:4 Т. Гриценко (Кривош