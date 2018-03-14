"Бостон" обыграл "Каролину", "Лос-Анджелес" уступил "Аризоне" по буллитам в НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Накануне состоялись матчи регулярного первенства Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает официальный сайт турнира. "Тампа-Бэй" в результативном поединке проиграла "Оттаве", пропустив семь шайб в свои ворота. "Аризона" по буллитам переиграла "Лос-Анджелес". Каролина – Бостон – 4:6 (0:1, 3:0, 1:5) Шайбы: 0:1 – 19 Маршанд (Нэш, Пастрняк), 1:1 – 22 Ахо (Фолк, Терявяйнен), 2:1 – 32 Терявяйнен (Фолк, Ахо), 3:1 – 38 Уильямс (Линдхольм, Макгинн), 4:1 – 40 Макгинн (Линдхольм), 4:2 – 50 Гжельчик (Шаллер, Курали), 4:3 – 51 Хейнен (Нэш, Крейчи), 4:4 – 51 Пастрняк (Маршанд), 4:5 – 56 Пастрняк (Маршанд, Гжельчик), 4:6 – 58 Пастрняк (Нэш, Миллер) Монреаль – Даллас – 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) Шайбы: 0:1 – 11 Факса (Питлик, Патерин), 1:1 – 16 Лехконен ( де ла Роз, Гальченюк), 2:1 – 28 Лехконен (Петри, Друэн), 3:1 – 29 Галлахер (Гальченюк, Друэн), 3:2 – 38 Бенн (Радулов, Шор), 4:2 – 49 Щербак Тампа-Бэй – Оттава – 4:7 (1:3, 2:3, 1:1) Шайбы: 1:0 – 4 Миллер (Кучеров, Стэмкос), 1:1 – 7 Пяярви-Свенссон (Пажо, Пайэтт), 1:2 – 10 Дзингел (Сиси, Габорик), 1:3 – 11 Пайэтт (Боровецки, Сиси), 2:3 – 22 Миллер (Хедман, Кучеров), 2:4 – 27 Габорик (Берроуз, Дзингел), 2:5 – 33 Хоффман (Бургдорфер, Дюшен), 3:5 – 36 Миллер (Хедман, Стэмкос), 3:6 – 38 Карлссон, 3:7 – 43 Хоффман (Дюшен, Карлссон), 4:7 – 52 Макдона (Кучеров, Стэмкос) Нэшвилл – Виннипег – 3:1 (3:0, 0:0, 0:1) Шайбы: 1:0 – 2 Фиала (Террис, Йоси), 2:0 – 8 Арвидссон (Форсберг), 3:0 – 8 Уотсон (Эллис), 3:1 – 41 Коннор (Лайне, Уилер) Миннесота – Колорадо – 1:5 (0:1, 1:1, 0:3) Шайбы: 0:1 – 16 Комфер (Ворсофски), 1:1 – 33 Койву (Койл), 1:2 – 34 Задоров (Комо), 1:3 – 40 Маккиннон (Немет), 1:4 – 53 Комфер (Андригетто, Жирар), 1:5 – 58 Джост (Бэрри, Рантанен) Калгари – Эдмонтон – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) Шайбы: 1:0 – 25 Годро (Ферланд, Монахан) Аризона – Лос-Анджелес – 4:3 Б (2:0, 1:1, 0:2) Шайбы: 1:0 – 5 Келлер (Степан), 2:0 – 15 Казинс (Ялмарссон), 2:1 – 30 Пирсон (Тоффоли, Кемпе), 3:1 – 30 Дворак (Казинс, Доми), 3:2 – 52 Картер (Маззин, Даути), 3:3 – 57 Картер (Браун, Даути)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter