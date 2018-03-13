"Донбасс" обыграл "Динамо" и стал первым финалистом плей-офф УХЛ

Игра в Харькове завершилась со счетом 2:9.

В Харькове завершился третий матч полуфинальной серии плей-офф УХЛ, где "Динамо" принимало донецкий "Донбасс" и вновь проиграло.

Дончане разгромно обыграли МХК «Динамо» со счетом 2:9, сообщает официальный сайт лиги.

Вопрос о фаворите поединка решился ещё на старте периода, когда дончане за первые 25 секунд отправили в ворота Владислава Гурко сразу две молниеносные шайбы – по очереди отличились Илья Коренчук и Виктор Захаров.

До первого перерыва в воротах голкипера «динамовцев» оказалось ещё 3 шайбы. Таким образом Виктор Захаров оформил дубль, тем самым подтвердив статус одного из лучших бомбардиров «Донбасса», также по шайбе на свой счёт записали Сергей Кузьмик и Илья Коренчук. «Сине-белые», в свою очередь, так и не смогли отыграться.

Во втором периоде МХК «Динамо» стало более сосредоточенно играть и в обороне и в атаке, что отобразилось на счёте. Хоть гости и смогли ещё раз "размочить" голкипера харьковчан с помощью точного броска Александра Костикова, однако Владимиру Чердаку и Вадиму Куликову удалось вернуть свою команду в игру и отыграть две пропущенные шайбы.

В заключительном периоде команда Сергея Витера полностью завладела преимуществом, не позволяя харьковской команде даже организовать полноценную атаку, и ещё трижды расписалась в воротах «динамовцев» – по дублю себе в актив записали Виталий Лялька и Александр Костиков, установив окончательный счёт 2:9.

Таким образом харьковское МХК «Динамо» закончило свои выступления в текущем сезоне, уступив в полуфинальной серии «Донбассу» со счётом 0:3. Дончане, в свою очередь, стали первым финалистом плей-офф УХЛ.

Уже завтра, 14 марта, в 18:00 в третьем поединке в рамках 1/2 финала плей-офф УХЛ сойдутся «Кременчук» и «Белый Барс». На данным момент "горожане" ведут в серии со счётом 2:0. Напомним, что первый матч финальной серии состоится через три дня после завершения последнего матча полуфиналов плей-офф.

МХК «Динамо» – «Донбасс» 2:9 (0:5, 2:1, 0:3)

Шайбы: 0:1 Коренчук (Матвиенко, Александров), 00:09; 0:2 Захаров (Лялька, Денискин), 00:27; 0:3 Кузьмик (Луговой, Коренчук), 03:01; 0:4 Денискин (Лялька, Влад), 03:13; 0:5 Захаров (Лялька, Денискин, -больш.), 17:39; 0:6 Костиков (Коваленко), 21: 51; 1:6 Чердак (больш.) 31:56; 2:6 Куликов (Ступницкий, Семененко), 37:51; 2:7 Лялька (Захаров) 41:42; 8:2 Лялька, 44:43; 2:9 Костиков (Коренчук, Матвиенко - больш.), 50:08.