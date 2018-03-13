"Вашингтон" обыграл "Виннипег", "Монреаль" уступил "Коламбусу" в НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата.

Накануне состоялись очередные матчи регулярного первенства Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает официальный сайт соревнований. "Вашингтон" в овертайме обыграл "Виннипег", "Вегас" с минимальным перевесом переиграл "Филадельфию". Рейнджерс – Каролина – 6:3 (1:1, 2:1, 3:1) Шайбы: 1:0 – 9 Зукарелло-Асен (Зибанежад, Пионк), 1:1 – 14 Терявяйнен (Песке, Ахо), 2:1 – 21 Веси (Бучневич), 2:2 – 27 Стемпняк (Райан, Скиннер), 3:2 – 31 Наместников (Зибанежад, Бучневич), 3:3 – 48 Раск, 4:3 – 52 Веси (Бучневич), 5:3 – 57 Зукарелло-Асен (Спунер), 6:3 – 59 Веси (Зибанежад, Фаст) Филадельфия – Вегас – 2:3 (0:1, 1:0, 1:2) Шайбы: 0:1 – 6 Хаула (Шмидт, Перрон), 1:1 – 21 Жиру (Конекны, Кутюрье), 1:2 – 46 Карлссон (Теодор, Гика), 2:2 – 47 Симмондс (Гостисбеер, Ворачек), 2:3 – 57 Карпентер (Бельмар, Икин) Вашингтон – Виннипег – 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) Шайбы: 1:0 – 4 Овечкин ( Бэкстрем, Карлсон), 1:1 – 5 Элерс, 2:1 – 23 Овечкин (Кузнецов, Уилсон), 2:2 – 45 Лайне (Бафлин, Штястны). 3:2 – 64 Кузнецов (Стивенсон) Коламбус – Монреаль – 5:2 (3:1, 1:1, 1:0) Шайбы: 0:1 – 1 Галлахер (Петри), 1:1 – 4 Фолиньо, 2:1 – 7 Веннберг (Эткинсон, Джонс), 3:1 – 14 Джонс (Веннберг, Панарин), 4:1 – 22 Дженнер (Коул, Веннберг), 4:2 – 35 Друэн (Байрон), 5:2 – 57 Коул (Веннберг) Флорида – Оттава – 3:5 (0:2, 2:0, 1:3) Шайбы: 0:1 – 1 Дюшен (Хоффман, Карлссон), 0:2 – 15 Пяярви-Свенссон (Пайэтт, Клаэссон), 1:2 – 32 Дадонов (Барков, Бьюгстэд), 2:2 – 37 Мэтисон (Юбердо, Трочек), 2:3 – 40 Пяярви-Свенссон (Шабо), 3:3 – 44 Юбердо (Уигар, Трочек), 3:4 – 57 Дюшен (Хоффман), 3:5 – 58 Пажо (Берроуз, Карлссон) Анахайм – Сент-Луис – 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) Шайбы: 0:1 – 17 Бортуццо (Шенн, Пьетранжело), 0:2 – 23 Барбашев (Пьетранжело, Сошников), 1:2 – 24 Перри (Монтур, Гецлаф), 1:3 – 36 Соботка (Барбашев, Шмалц), 2:3 – 46 Грант (Линдхольм, Келли), 2:4 – 51 Берглунд (Бродзяк) Лос-Анджелес – Ванкувер – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) Шайбы: 1:0 – 21 Тоффоли (Кемпе, Маззин), 2:0 – 34 Копитар (Даути, Форборт), 3:0 – 50 Пирсон (Тоффоли, Кемпе) Сан-Хосе – Детройт – 5:3 (2:1, 1:1, 2:1) Шайбы: 0:1 – 5 Дэйли (Бертуцци, Зеттерберг), 1:1 – 10 Донской (Павелски, Кэйн), 2:1 – 12 Фер (Демело, Диллон), 3:1 – 21 Лабанк (Тирни), 3:2 – 25 Нюквист (Дэйли, Бертуцци), 3:3 – 45 Зеттерберг (Бертуцци, Нюквист), 4:3 – 45 Майер (Бедкер, Демело), 5:3 – 58 Тирни (Браун, Павелски)

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