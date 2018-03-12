"Чикаго" победил "Бостон", "Питтсбург" обыграл "Даллас" в НХЛ

"Ванкувер" уступил в гостях "Аризоне".

Накануне состоялись четыре матча регулярного чемпионата НХЛ. "Чикаго" обыграл "Бостон", а "Ванкувер" с минимальным счетом уступил в гостях "Аризоне". Об этом сообщает официальный сайт лиги. Чикаго – Бостон – 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) Шайбы: 1:0 – 7 Анисимов (Густафссон, Тэйвс), 1:1 – 50 Хара (Дебраск, Крейчи), 2:1 – 56 Кэйн (Тэйвс, Густафссон), 3:1 – 58 Сибрук (Кэйн, Тэйвс) Калгари – Айлендерс – 2:5 (1:3, 0:1, 1:1) Шайбы: 0:1 – 2 Бойчак (Джонстон, Сизикас), 0:2 – 2 Ледди (Сизикас), 1:2 – 7 Годро (Монахан), 1:3 – 10 Эберле (Таварес, Бойчак), 1:4 – 20 Ли (Ледди, Бойчак), 2:4 – 47 Джиордано (Годро, Хэмилтон), 2:5 – 59 Ли (Таварес) Питтсбург – Даллас – 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) Шайбы: 1:0 – 12 Хернквист (Кросби, Малкин), 2:0 – 19 Олексяк (Шейэн, Кессел), 2:1 – 32 Радулов (Сегин, Спецца), 3:1 – 59 Малкин (Кросби) Аризона – Ванкувер – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) Шайба: 1:0 – 35 Экман-Ларссон (Келлер, Степан)

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