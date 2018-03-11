"Пантеры" из Харькова выиграли "золото" чемпионата Украины по хоккею среди женщин

В финале "Пантеры" победили "Королев Днепра". Бронза - у киевской "Украиночки".

В Киеве определился чемпион первенства Украины по хоккею среди женщин. На столичной Ледовой арене в субботу состоялись две полуфинальной встречи, а в воскресенье - матч за бронзу и поединок за золото. Чемпионом Украины сезона-2017/2018 стала команда "Пантеры" из Харькова.

Об этом сообщила официальная страница Женского комитета ФХУ в Facebook.

В полуфинальных матчах, которые были крайне напряженными, прошлогодний чемпион Украины - "Королевы Днепра" - одолели землячек - "Днепровских Белок", а "Пантеры" лишь в овертайме добыли путевку в финал во встрече с киевской "Украиночкой".

В воскресенье "Украиночка" завоевала бронзу, выиграв у "Белок".

В матче за золотые награды встретились прошлогодний победитель и финалист. На этот раз "Пантеры" взяли убедительный реванш у "Королев Днепра" со счетом 7:3.

Полуфиналы

ХК "Королевы Днепра" - ХК "Днепровские Белки" - 4:2

Шайбы: 21:43 Ткаченко Т.(Манчак В.) - 1:0, 23:46 Манчак В.(Ткачук В.) - 2:0, 27:06 Ткаченко Т.(Талдыкина Н.) - 3:0, 33:01 Ткачук А. (Талдыкина Н., Ткаченко Т.) - 4:0, 55:48 Лукашевица И.(Бойко В.) - 4:1, 58:57 Еременко Н.(Бойко В., Лукашевица Е.) - 4:2

ХК "Пантеры" - ХК "Украиночка" - 4:3

Шайбы: 07:04 Харисон М. - 0:1, 09:35 Хадспес Ш. - 0:2, 12:20 Иевлева А.(Ковтун Д.) - 1:2, 22:42 Евдокимова К.(Иевлева А., Ковтун Д.) - 2:2, 42:52 Скащук В.(Вансович А., Слащева Т.) - 3:2, 59:52 Харисон М.(Добровольская Ю.) - 3:3, 62:56 Ковтун Д.(Евдокимова К.) - 4:3

Матч за "бронзу"

ХК "Днепровские Белки" - ХК "Украиночка" - 2:4

Шайбы: 00:14 Лой Х. - 1:0, 02:15 Добровольская Ю.(Харисон М.) - 1:1, 08:52 Лукашевица Е. (Лукашевица И.) - 2:1, 28:41 Хадспес Ш. (Добровольская Ю.) - 2:2, 37:37 Харисон М.(Алесси М.) - 2:3, 42:47 Харисон М. (Кобчук М.) - 2:4

Финал

ХК "Пантеры" - ХК "Королевы Днепра" - 7:3

Шайбы: 02:22 Вансович И.(Ковтун Д.) - 1:0, 04:31 Евдокимова К.(Иевлева В.) - 2:0, 11:20 Евдокимова К.(Вансович И.) - 3:0, 16:27 Евдокимова К.(Вансович А.) - 4:0, 20:24 Скащук В. - 5:0, 25:17 Ткачук А. (Талдыкина Н.) - 5:1, 47:40 Русак И.(Ткачук А., Манчак В.) - 5:2, 50:18 Ковтун Д. (Макаренко Н.) - 6:2, 51:28 Ковтун Д. (Евдокимова К., Тарасова В.) - 7:2, 58:38 Манчак В. - 7:3