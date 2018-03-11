"Кременчуг" обыграл "Белый Барс" и повел - 2:0 - в полуфинальной серии УХЛ

Серия длится до трех побед одной из команд.

Сегодня в Белой Церкви был сыгран второй матч полуфинальной серии плей-офф УХЛ сезона 2017/2018, в котором местный «Белый Барс» встречался с ХК «Кременчуг».

Снова, как и в первом матче, победу праздновали кременчужане, которые победили - 5:3, сообщает официальный сайт соревнований. Хозяева открыли счет, но команда Александра Савицкого добилась решающего перевеса во втором периоде. В заключительной 20-минутке гости удержали гандикап в две шайбы.

Читайте также"Донбасс" разгромил харьковское "Динамо" во втором матче полуфинальной серии плей-офф УХЛ

УХЛ. Плей-офф. Полуфинал. Второй матч

«Белый Барс» - «Кременчуг» 3:5 (1:1, 0:2, 2:2) серия – 0:2

1:0 – Печерских (Тимченко), 1:1 – Гриценко, 1:2 – Чернышенко, 1:3 – Гриценко, 1:4 – Сеник, 1:5 – Грицких, 2:5 – Ромащенко, 3:5 – Бондаренко.

Вратари: Люльчук (Качула) – Власенко.