"Коламбус", "Даллас", "Калгари" и "Миннесота" одержали важные победы в борьбе за плей-офф НХЛ

В главной заокеанской хоккейной лиге подходит к финишу регулярный чемпионат.

В ночь на субботу в Национальной хоккейной лиге "Коламбус", "Даллас", "Калгари" и "Миннесота" одержали важные победы в борьбе за плей-офф - Кубок Стэнли.

Ровно за месяц до окончания регулярного сезона четыре команды, сражающиеся за плей-офф, одержали важные победы. "Даллас" взял верх над "Анахаймом" за счет голов в большинстве, "Коламбус" переиграл "Детройта" благодаря Сету Джонсу и Сергею Бобровскому, "Калгари" в гостях был сильнее "Оттавы", а "Миннесота" продлила победную серию до трех встреч, победив "Ванкувер", сообщает официальный сайт лиги.

Голы Девина Шора и Джейми Бенна в большинстве в третьем периоде принесли "Далласу" первую победу за три матча и позволили укрепиться на месте первой "уайлд-кард", а также на расстояние трех очков приблизиться к занимающей третье место в Центральном дивизионе "Миннесоте". Единственную шайбу "Анахайма", проигравшего во второй раз подряд, забросил Райан Гецлаф. До третьего периода "Дакс" нейтрализовали 26 подряд шансов соперника в большинстве.

В свою очередь, "Коламбус" одержал четвертую победу подряд и поднялся на место первой "уайлд-кард" Восточной конференции. Основной вклад в успех внесли оформивший дубль защитник Сет Джонс и вратарь Сергей Бобровский, отразивший 22 броска, в том числе на последних секундах после броска в упор Даррена Хелма. "Блю Джекетс" обошли в таблице "Нью-Джерси" и на расстояние двух очков приблизились к "Филадельфии", занимающей третье место Столичного дивизиона.

"Калгари" на расстояние одного очка приблизился к месту второй "уайлд-кард" Западной конференции. Голы у "Флэймз" забили Сэм Беннетт и Мэтт Стэйджан, а Давид Риттих отразил 29 бросков. "Флэймз" на один балл отстают от занимающего место второй "уайлд-кард" "Лос-Анджелеса", но провели на две игры больше. Также "Калгари" на два очка отстает от "Анахайма" в борьбе за третье место Тихоокеанского дивизиона.

"Миннесота" одержала третью победу подряд и укрепила свои позиции в борьбе за плей-офф. Шайбами у "Уайлд" отметились Эрик Стаал (для него она стала 37-й в сезоне), Зак Паризе, Мэтт Каллен, Чарли Койл и Маркус Фолиньо. Деван Дубник сделал 30 сэйвов. Голы у "Ванкувера" забили Майкл Дель Зотто и Юсси Йокинен. "Кэнакс" потерпели пятое поражение в шести матчах и отстают от зоны плей-офф на 20 баллов.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

9 марта.

Коламбус – Детройт – 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 15 Калверт (Савар, Веннберг), 1:1 – 15 Хелм (Витковски, Гленденинг), 2:1 – 21 Джонс (Эткинсон, Панарин), 3:1 – 28 Джонс (Ванек, Дженнер), 3:2 – 56 Атанасиу (Грин, Абделькадер)

Оттава – Калгари – 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 4 Беннетт (Кулак, Ферланд), 0:2 – 51 Стэйджан (Годро, Лазар), 1:2 – 52 Пажо

Даллас – Анахайм – 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 17 Гецлаф (Перри, Ракелль), 1:1 – 48 Шор (Бенн, Сегин), 2:1 – 54 Бенн (Сегин, Клингберг)

Ванкувер – Миннесота – 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 1 дель Зотто (Дамба, Нидеррайтер, Ганье, Хорват), 1:1 – 1 Паризе (Дамба, Нидеррайтер, Ганье, Хорват), 1:2 – 22 Каллен (Койл, Эннис), 2:2 – 27 Йокинен (Д.Седин, Гадбрэнсон), 2:3 – 35 Э.Стаал (Сперджен, Гранлунд), 2:4 – 59 Койл (Каллен), 2:5 – 59 Фолиньо (Уинник, Олофссон)