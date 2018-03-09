"Кременчук" в овертайме обыграл "Белый Барс" в первом матче полуфинальной серии УХЛ
21:09, 09 марта 2018Хоккей
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Игра завершилась со счетом 1:2.
"Кременчук" повел в серии против "Белого Барса" / uhl.com.ua
В Белой Церкви завершился первый матч полуфинальной серии Украинской хоккейной лиги, в котором "Белый Барс" уступил "Кременчуку" в дополнительное время.
После основного времени игры счет был ничейным - 1:1, а в овертайме решающий точный бросок нанес Даниил Козачук, сообщает официальный сайт соревнований.
Таким образом, счет в серии стал 1:0 в пользу команды из Кременчуга.
УХЛ. 1/2 финала.
9 марта.
Белый Барс — ХК Кременчук 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, )
Шайбы: 24:58 Рубан — 0:1; 55:16 Даниленко — 1:1; 65:12 Козачук — 1:2
Счет в серии до трех побед — 0:1
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