"Кременчук" в овертайме обыграл "Белый Барс" в первом матче полуфинальной серии УХЛ

Игра завершилась со счетом 1:2.

В Белой Церкви завершился первый матч полуфинальной серии Украинской хоккейной лиги, в котором "Белый Барс" уступил "Кременчуку" в дополнительное время.

После основного времени игры счет был ничейным - 1:1, а в овертайме решающий точный бросок нанес Даниил Козачук, сообщает официальный сайт соревнований.

Таким образом, счет в серии стал 1:0 в пользу команды из Кременчуга.

УХЛ. 1/2 финала.

9 марта.

Белый Барс — ХК Кременчук 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, )

Шайбы: 24:58 Рубан — 0:1; 55:16 Даниленко — 1:1; 65:12 Козачук — 1:2

Счет в серии до трех побед — 0:1