"Кременчук" в овертайме обыграл "Белый Барс" в первом матче полуфинальной серии УХЛ

21:09, 09 марта 2018
Хоккей
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&quot;Кременчук&quot; повел в серии против &quot;Белого Барса&quot; / uhl.com.ua

После основного времени игры счет был ничейным - 1:1, а в овертайме решающий точный бросок нанес Даниил Козачук, сообщает официальный сайт соревнований.

Таким образом, счет в серии стал 1:0 в пользу команды из Кременчуга.

УХЛ. 1/2 финала.

9 марта.

Белый Барс — ХК Кременчук 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, )

Шайбы: 24:58 Рубан — 0:1; 55:16 Даниленко — 1:1; 65:12 Козачук — 1:2

Счет в серии до трех побед — 0:1

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Теги: #УХЛ-2017/2018#Кременчук обыграл Белый Барс УХЛ