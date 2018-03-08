"Донбасс" переиграл "Динамо" в первом матче полуфинальной серии УХЛ

Виктор Захаров и Андрей Денискин оформили по дублю, а всего в воротах "Динамо" побывало шесть шайб.

Сегодня в Дружковке состоялся первый поединок полуфинальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги сезона 2017/2018, в котором донецкий «Донбасс» принимал харьковское «Динамо».

Действующий чемпион и фаворит нынешнего сезона "Донбасс" одержал крупную победу со счетом 6:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Начало победе "Донбасса" положил Виктор Захаров, который на 9-й минуте расстрелял голкипера динамовцев Владислава Гурко - 1:0. В первом периоде счет больше не изменился, зато с началом второй 20-минутки донечтане продолжили натиск. Денискин после передачи Ляльки удвоил преимущество, а затем Захаров сделал дубль - 3:0.

На 30-й минуте форвард "Динамо" Владимир Чердак забросил шайбу и сократил отставание, но буквально тут же Андрей Денискин наказал соперника, обеспечив счет 4:1.

В третьем периоде Иван Савченко и Ярослав Свищев довели дело до разгрома - 6:1, однако за две с половиной минуты до конца Богдан Поддубный подсластил пилюлю для "Динамо" - 6:2, уверенная победа "Донбасса".

Второй матч серии состоится 10 марта также на площадке "Донбасса". Серия продлится до трех побед одной из команд.

"Донбасс" - "Динамо" - 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)

Напомним, что в другой полуфинальной серии, стартующей завтра, сыграют "Белый Барс" и "Кременчуг".