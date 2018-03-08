"Питтсбург" вышел на первое место Столичного дивизиона НХЛ

Команда обыграла "Филадеьфию" со счетом 5:2.

В ночь на четверг в Национальной хоккейной лиге "Питтсбург Пингвинз" обыграл принципиального конкурента, одержал третью победу подряд и вышел на первое место Столичного дивизиона.

Обогнать "Вашингтон" команде Майка Салливана помогли три передачи Сидни Кросби, который перешагнул отметку в 1100 очков, сообщает официальный сайт лиги.

Дублем у "Пингвинз" отметился Конор Шири, а Евгений Малкин забил гол и сделал передачу и на расстояние двух очков приблизился к Никите Кучерову в споре бомбардиров.

"Играть еще долго, - сказал Кросби. - Концовка будет упорной, но в любом случае было приятно заработать два очка в матче с конкурентом по дивизиону".

"Питтсбург" открыл счет в конце первого периода, когда проводивший 900-й матч Фил Кессел открыл счет в большинстве. Во втором периоде голы Якуба Ворачека и Трэвиса Конечны позволили "Флайерз" выйти вперед, однако хозяева не смогли сломить соперника, который отличился еще три раза до второго перерыва. В конце третьего периода точку поставил Малкин, поразивший пустые ворота. "Филадельфия" не использовала ни одного из пяти удалений, потерпела четвертое поражение подряд и осталась на третьем месте в дивизионе.

"Питтсбург" заканчивал матч без получивших травмы форвардов Брайана Раста и Доминика Симона. В состав "Филадельфии" вернулся пропустивший семь игр Уэйн Симмондс.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

7 марта.

Баффало – Калгари – 1:5 (0:2, 0:3, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 5 Беннетт (Янковски, Хэмоник), 0:2 – 8 Янковски (Броди, Беннетт), 0:3 – 25 Джиордано (Ферланд), 0:4 – 26 Монахан (Броди, Годро), 0:5 – 38 Хэмилтон (Годро, Джиордано), 1:5 – 59 Нелсон (Уилсон, Поминвилл)

Филадельфия – Питтсбург – 2:5 (0:1, 2:3, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 18 Кессел (Кросби, Малкин), 1:1 – 22 Ворачек (Патрик), 2:1 – 25 Конекны (Макдоналд, Жиру), 2:2 – 29 Олексяк (Гюнцель, Шульц), 2:3 – 34 Шири (Олексяк, Кросби), 2:4 – 39 Шири (Кросби, Гюнцель), 2:5 – 58 Малкин (Шейэн, Хагелин)

Ванкувер – Аризона – 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 18 Келлер (Перлини, Степан), 1:1 – 19 Йокинен (Ганье, Лайпсик), 1:2 – 59 Степан (Перлини, Келлер)