"Торонто" проиграл в четвертый раз подряд, "Баффало" одержал третью победу в четырех матчах НХЛ

Очный матч соперников завершился со счетом 5:3 в пользу "Сейбрз".

В ночь на вторник в Национальной хоккейной лиге в центральном матче дня "Баффало" обыграл "Торонто" и одержал третью победу подряд в четырех матчах регулярного чемпионата.

В то же время, "Торонто" проиграл в четвертый раз подряд, сообщает официальный сайт лиги.

Сразу четыре игрока у "Сэйбрз" забили по голу и сделали по передаче, а вратарь Чэд Джонсон отразил 38 бросков. У "Лифс" дублем отметился Лео Комаров, а вратарь Фредерик Андерсен отразил 19 бросков.

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"Мы контролировали ход игры, владели шайбой, но когда они бросали, шайба что-то задевала и влетала в ворота, а мы ничего не могли с этим поделать, - сказал тренер "Мэйпл Лифс" Майк Бэбкок. - В концовке мы не смогли поднажать, поскольку соперник играл с большей самоотдачей".

НХЛ. Регулярный чемпионат.

5 марта.

Баффало – Торонто – 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Райнхарт (Окпосо, Ристолайнен), 2:0 – 3 Поминвилл (Ларссон, Ристолайнен), 2:1 – 19 Комаров (Марло, В. Нюландер), 2:2 – 30 Комаров (Зайцев, Мартин), 3:2 – 33 Гиргенсонс (О′Райлли, Райнхарт), 4:2 – 35 О′Райлли, 5:2 – 49 Ларссон (Нолан, Поминвилл), 5:3 – 57 Марнер (Райлли, Кэррик)

Питтсбург – Калгари – 4:3 ОТ (2:2, 1:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 2 Руэдел (Кессел), 2:0 – 3 Малкин, 2:1 – 6 Джиордано (Стэйджан, Брауэр), 2:2 – 10 Баклунд (Хэмоник, Фролик), 3:2 – 37 Летанг (Хагелин, Малкин), 3:3 – 39 Брауэр (Годро, Броди), 4:3 – 62 Шульц (Малкин, Кессел)

Даллас – Оттава – 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 4 Сегин (Клингберг, Радулов), 1:1 – 39 Хоффман (Дюшен, Стоун), 1:2 – 46 Дюшен (Боровецки, Карлссон), 2:2 – 58 Сегин (Хэмьюс, Янмарк-Нюлен), 2:3 – 62 Карлссон (Сиси)

Эдмонтон – Аризона – 4:3 ОТ (3:1, 0:0, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 3 Демерс (Степан, Экман-Ларссон), 1:1 – 8 Хайра (Строум), 2:1 – 13 Лучич (Беннинг, Драйзайтль), 3:1 – 17 Пулюярви (Нюджент-Хопкинс), 3:2 – 51 Дворак (Паник), 3:3 – 55 Ялмарссон, 4:3 – 60 Клефбом (Драйзайтль, Макдэвид)

Ванкувер – Айлендерс – 4:3 ОТ (0:1, 2:1, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 9 Бэйли (Ледди, Ли), 0:2 – 22 Таварес (Барзэл, Хики), 1:2 – 34 Лайпсик (Хорват, Виртанен), 2:2 – 35 Арчибальд, 3:2 – 50 Виртанен (Лайпсик), 3:3 – 58 Эберле (Барзэл, Таварес), 4:3 – 62 Лайпсик