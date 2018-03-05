"Кременчук" и харьковское "Динамо" вышли в полуфинал плей-офф Украинской хоккейной лиги

Обе команды обыграли соперников в ответных играх 1/4 финала.

В Белой Церкви и Новояворовске завершились ответные матчи 1/4 финала плей-офф Уукраинской хоккейной лиги, где броварские "Волки" проиграли "Кременчуку", а "Галицкие Львы" - харьковскому "Динамо", соответственно.

Матч в Белой Церкви завершился со счетом 3:5, в то время как первая игра в Кременчуке завершилась еще более убедительной победой хозяев - со счетом 5:1, сообщает официальный сайт лиги.

В то же время, харьквчане первый матч против "Львов" свели вничью - 2:2, но в гостях одержали победу со счетом 3:4.

В полуфиналах УХЛ сыграют "Донбасс" - "Динамо" (первый матч - 8 марта) и "Белый Барс" - "Кременчук" (9 марта).

Броварские Волки — ХК Кременчук 3:5 (0:0, 1:3, 2:2)

Шайбы: 21:59 Черный — 0:1; 24:26 Алексанян — 0:2; 33:34 — 0:3; 33:51 Шапиро — 1:3; 41:41 Алексанян — 1:4; 44:02 Толстушко — 1:5; 52:02 Забулонов — 2:5; 55:26 Микульчик — 3:5

Первый матч — 1:5

Галицкие Львы — Динамо Харьков 3:4 (0:1, 2:2, 1:1)

Шайбы: 17:48 Поддубный (Максименко, Олейник — больш.) — 0:1; 22:37 Абаджян (Панченко, Чиканцев) — 1:1; 36:46 Чердак — 1:2; 38:31 Сиротенко — 1:3; 39:28 Алексейчук — 2:3; 47:42 Чиканцев — 3:3; 55:51 Олейник — 3:4

Первый матч — 2:2