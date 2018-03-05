"Вегас" прервал серию из трех поражений подряд в НХЛ

"Голден Найтс" обыграли "Нью-Джерси" со счетом 3:2.

В ночь на понедедльник в Национальной хоккейной лиге "Вегас" прервал серию из трех поражений благодаря 2 (1+1) очкам Давида Перрона и 33 сэйвам Марка-Андре Флери.

"Голден Найтс" обыграли "Нью-Джерси Девилз" со счетом 3:2, сообщает официальный сайт лиги.

Тэйлор Холл набрал очки в 18-м матче "Девилз" подряд и продлил личную результативную серию до 25 игр (он пропустил три игры из-за травмы руки). Однако это не помогло "Нью-Джерси", который проиграл в третий раз подряд. Во время 18-матчевой результативной серии Холл набрал 24 (13+11) очка, а по ходу 25-матчевой - 36 (18+18).

В составе "Голден Найтс" первым голом после обмена из "Детройта" отметился Томаш Татар.

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4 марта.

Флорида – Филадельфия – 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 2 Барков (Луонго, Йэндл), 2:0 – 14 Дадонов (Экблад, Бьюгстэд), 3:0 – 38 Дадонов, 4:0 – 42 Юбердо (Пысик, Макгинн), 4:1 – 56 Конекны (Жиру, Мэннинг)

Колорадо – Нэшвилл – 3:4 (1:1, 0:1, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 3 Уотсон (Экхольм, Сиссонс), 1:1 – 12 Задоров (Линдхольм, Седерберг), 1:2 – 28 Террис (Фиала, Эллис), 2:2 – 44 Ньето, 3:2 – 54 Рантанен (Бэрри, Маккиннон), 3:3 – 58 Эллис (Джохансен, Суббан), 3:4 – 61 Форсберг (Арвидссон, Эллис)

Анахайм – Чикаго – 6:3 (2:0, 2:1, 2:2)

Шайбы: 1:0 – 2 Ракелль (Монтур, Гецлаф), 2:0 – 6 Перри (Мэнсон, Гецлаф), 3:0 – 22 Петтерссон (Грант, Биекса), 4:0 – 26 Сильверберг (Грант, Кольяно), 4:1 – 34 Юрчо (Мерфи, Кит), 4:2 – 41 Шмальц (Хиностроза), 5:2 – 47 Сильверберг (Кеслер, Кольяно), 6:2 – 54 Перри (Гецлаф, Фаулер), 6:3 – 57 Шмальц (Хиностроза, Дебринкат)

Нью-Джерси – Вегас – 2:3 (0:0, 2:3, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 24 Перрон (Меррилл, Гика), 1:1 – 28 Ватанен (Марун, Холл), 1:2 – 31 Энгелланд (Ривс, Теодор), 2:2 – 37 Холл, 2:3 – 37 Татар (Хант, Перрон)

Каролина – Виннипег – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 5 Лайне (Морроу, Элерс), 1:1 – 18 Терявяйнен (Фолк, Ахо), 1:2 – 22 Лайне (Уилер, Штястны), 1:3 – 50 Штястны (Лайне, Чьяро), 2:3 – 55 Дж.Стаал (Макгинн, Слэвин)

Миннесота – Детройт – 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 3 Абделькадер (Ларкин, Эрикссон), 1:1 – 27 Э.Стаал (Сутер, Сперджен), 2:1 – 30 Паризе (Нидеррайтер, Койву), 3:1 – 55 Цукер (Сутер, Гранлунд), 4:1 – 56 Цукер (Дамба)

Сан-Хосе – Коламбус – 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 9 Фолиньо (Джонсон, Калверт), 0:2 – 18 Милано (Бьоркстранн, Дженнер), 0:3 – 25 Панарин (Эткинсон, Коул), 1:3 – 38 Донской (Кэйн, Демело), 2:3 – 50 Кэйн (Павелски), 2:4 – 59 Панарин (Дюбуа)